  • 17°C
香港時間 : 2022101日 (六) 08:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【清酒新世界@iM網欄】為你帶來溫暖 雪女神

名人薈萃 08:00 2022/01/01

分享：

 

 

原本這個禮拜應該繼續介紹松本酒造，不過今天想來點特別的，大家都知道最近溫度突然下降，這個時候最需要的是什麼？就是溫暖，所以有一款清酒特別想重新為大家介紹一下。

想介紹的是由竹の露酒造埸創立的白露垂珠的雪女神 純米大吟釀原酒，好像之前還未介紹過白露垂珠的酒藏，不過未來也會慢慢介紹，近年在日本主流清酒都是以大吟釀、1801號酵母，還有酒米是以山田錦為主，在香港市面上我們看見的大部份都是山田錦，因此山形縣為了擺脫對山田錦的依賴，他們開發了新的酒造好適米，而其中竹の露酒造埸在2015年也開始試驗「雪女神」，並發揚光大。「雪女神」這個名字是由山形縣和山形酒造協會決定的，這款酒米的父親是山形縣的「出羽の里」，而母親是宮城縣的「蔵の華」，酒米的體積需大，但比較難粉碎，所以在磨米的過程中都能夠順利完成，內含蛋白質比較少，所以味道比較清晰而不太複雜。

「雪女神」在2016年3月才向農林水產部申請品種註冊，所以一般來說大部份都是於2016年才開始種植，而在2017年才終於正式面世。其實從竹の露酒造埸在2015年開始示範栽培階段就已經備受關注，正當酒米正式推出面世的時候，「雪女神」已經在全國新酒評鑑會中盛放色彩獲得多項金獎！竹の露為「雪女神」面世的第一年就在全國新酒評鑑會中獲得金獎，同時也證明了「雪女神」的巨大潛力，證明了終於有一款酒米能夠與山田錦抗衡！

 

最後在這裏想感謝大家在2021年對我的支持，你們的支持也是對我的肯定，雖然還有很多需要學習的地方，還請大家繼續多多關照。祝大家新年快樂，身體健康，學業進步，出入平安，事事順利！這一年雖然有很多事情發生，而且受到疫情的影響，我還會繼續努力在這裏給大家分享日本的點滴，讓大家繼續了解多點關於清酒的知識，還有清酒的小故事！謝謝！

 

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

更多清酒新世界@Chris Wong（汪廷謙）的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : Chris Wong（汪廷謙）

欄名 : 清酒新世界

最新專欄文章 更多

【清酒新世界@iM網欄】山田錦 松本酒造．六
2021/12/25
【清酒新世界@iM網欄】山田錦 松本酒造．六
【清酒新世界@iM網欄】酒米之王 松本酒造．五
2021/12/18
【清酒新世界@iM網欄】酒米之王 松本酒造．五
【清酒新世界@iM網欄】「備前雄町」和「赤磐雄町」 松本酒造．三
2021/12/04
【清酒新世界@iM網欄】「備前雄町」和「赤磐雄町」 松本酒造．三
【清酒新世界@iM網欄】「守破離」 松本酒造．二
2021/11/27
【清酒新世界@iM網欄】「守破離」 松本酒造．二
【清酒新世界@iM網欄】清酒不老 澤屋．一
2021/11/22
【清酒新世界@iM網欄】清酒不老 澤屋．一
清酒 疫情

下一篇文章

【細味醺徒@iM網欄】2021我最喜愛的酒藏
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【電子資訊】AMD將在明年加大晶片產量 2023年有望成為PS5、Xbox Series高峰年
【電子資訊】AMD將在明年加大晶片產量 2023年有望成為PS5、Xbox Series高峰年
【投資部署】蘇民峰2022虎年預測 率先披露投資部署：1月入市港股 最睇好邊類股票?
【投資部署】蘇民峰2022虎年預測 率先披露投資部署：1月入市港股 最睇好邊類股票?
【除夕倒數】香港跨年倒數演唱會除夕夜舉行 MIRROR+港樂+一眾歌手陪大家倒數 去唔到現場可以點睇表演?
【除夕倒數】香港跨年倒數演唱會除夕夜舉行 MIRROR+港樂+一眾歌手陪大家倒數 去唔到現場可以點睇表演?
【理財智慧】行姐保單事件 提醒讀者「停一停、諗一諗」
【理財智慧】行姐保單事件 提醒讀者「停一停、諗一諗」
【消費熱話】永年士多冰封盆菜道歉補償 今日免費食車仔麵 全港3間分店只限堂食
【消費熱話】永年士多冰封盆菜道歉補償 今日免費食車仔麵 全港3間分店只限堂食
【2022年部署】2022年 值得留意的10大港股
【2022年部署】2022年 值得留意的10大港股
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款