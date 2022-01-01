【清酒新世界@iM網欄】為你帶來溫暖 雪女神

原本這個禮拜應該繼續介紹松本酒造，不過今天想來點特別的，大家都知道最近溫度突然下降，這個時候最需要的是什麼？就是溫暖，所以有一款清酒特別想重新為大家介紹一下。

想介紹的是由竹の露酒造埸創立的白露垂珠的雪女神 純米大吟釀原酒，好像之前還未介紹過白露垂珠的酒藏，不過未來也會慢慢介紹，近年在日本主流清酒都是以大吟釀、1801號酵母，還有酒米是以山田錦為主，在香港市面上我們看見的大部份都是山田錦，因此山形縣為了擺脫對山田錦的依賴，他們開發了新的酒造好適米，而其中竹の露酒造埸在2015年也開始試驗「雪女神」，並發揚光大。「雪女神」這個名字是由山形縣和山形酒造協會決定的，這款酒米的父親是山形縣的「出羽の里」，而母親是宮城縣的「蔵の華」，酒米的體積需大，但比較難粉碎，所以在磨米的過程中都能夠順利完成，內含蛋白質比較少，所以味道比較清晰而不太複雜。

「雪女神」在2016年3月才向農林水產部申請品種註冊，所以一般來說大部份都是於2016年才開始種植，而在2017年才終於正式面世。其實從竹の露酒造埸在2015年開始示範栽培階段就已經備受關注，正當酒米正式推出面世的時候，「雪女神」已經在全國新酒評鑑會中盛放色彩獲得多項金獎！竹の露為「雪女神」面世的第一年就在全國新酒評鑑會中獲得金獎，同時也證明了「雪女神」的巨大潛力，證明了終於有一款酒米能夠與山田錦抗衡！

最後在這裏想感謝大家在2021年對我的支持，你們的支持也是對我的肯定，雖然還有很多需要學習的地方，還請大家繼續多多關照。祝大家新年快樂，身體健康，學業進步，出入平安，事事順利！這一年雖然有很多事情發生，而且受到疫情的影響，我還會繼續努力在這裏給大家分享日本的點滴，讓大家繼續了解多點關於清酒的知識，還有清酒的小故事！謝謝！

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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