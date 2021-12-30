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【2022年部署】2022年 值得留意的10大港股

股樓投資 22:37 2021/12/30

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回顧2021年，港股藉疫情降溫一度有不俗的開局，恒指更一舉衝上31000點。然而一眾近年表現神勇的大型科技股，包括騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)和美團(03690)面對接二連三的監管措施下，早前的鋒芒亦逐漸褪色。恒指同時受拖累的情況下踏入下半年浪低於浪，臨近年底更一度失守23000點水平。惟踏入新的一年，港股在個別政策及事件的推動下仍有反擊機會，投資者宜從有關方向選股。

【2022年部署】一文看盡 12間大行予恒指明年目標水平   詳情請看【下一頁

首先，疫情降溫加上變種病毒的殺傷力未如想像中強勁，本港及內地恢復通關有望短期成事，有助本地消費及零售市道加快回復正軌。其次，全球注重環保已成大勢所趨，加快潔淨能源的普及。過去一年受惠內地推進碳中和政策的再生能源和電動車股，新的一年勝算仍然高企。此外，元宇宙的科技應用開始受全球大型科技企業所關注，不排除這在新的一年能成為獲市場關注的投資主題，個別概念股值得部署。綜合上述事件，投資者亦為各位推介10隻新一年有力跑出的港股，協助讀者旗開得勝。

2022年值得留意的10大港股一覽：

    點擊圖片放大
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【美股部署】摩通料明年全球經濟全面復甦　睇好10隻價值股10隻增長股   詳情請看【下一頁

同場加映  【孫子市法】港股由頭跌至尾 網股表現排包尾

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

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