【宏觀術數@iM網欄】壬寅流年展望、談星座運程分析之一

聖誕轉瞬過去，這篇文章發表時應已剛踏進2022年，藉此祝新年快樂！

以術數計算一年的歲首很多時用到立春或農曆正月初一作為分界，距離壬寅年還有一個月左右，不過冬至節氣已過並加上歲星（木星）於12月29日正式進入雙魚座（亥宮），氣機已逐步轉移，新歲壬寅年的力量步進。過往曾就今年最後一個月份的術數啟示作過分析，如歲星對月初投資市場利好和辛丑月金氣特旺對貴金屬的影響等等。今期開始集中分析壬寅年的預測和星座運程。

壬寅流年天干「壬」為武曲星財星化忌，不利之處主帶剛決性質及突然的破敗、收入中斷或意外血光等等，對這兩年飽受疫情打擊的商業經營未必有利，特別是新歲頭一個月份便是壬寅年的壬寅月，武曲雙重化忌力量疊加，又承接著十二月份辛丑年辛丑月的雙重文昌化忌的開局，商業經營者年關比往年艱難不在話下，恐怕突然結業倒閉潮難免此起彼落，連帶商業信貨也容易出問題。不過壬干武曲財星化忌的同時，也帶來天梁重重化祿，這個組合如再配合星曜組合，每帶賠償和福利性質，也利於保險和帶排難解紛、福利及幫助人解決問題的專業行業，於農曆明年初一段時間都特別有利。並且基本盤中紫微化權、天府化科屬有力的化曜，其中紫微及天府均為主星帶領袖性質，化權及化科分別主權力、威權的發揮和財務上的聲譽信用，配合流年星盤的組合，對公營及銀行金融大機構有利，再參考香港星盤所擔心者，只是怕「打工仔」勞動階層於年初難以獲利，甚至被「開刀」而己，年中一段時間經濟氣氛應會有所改善，惟須留意到農曆八月至十月份投資市場易有不利波動。

另方面，既然天梁化祿星曜性質帶賠償，武曲化忌又帶血光，明年交通或工業意外恐怕較多及嚴重，配合象數以涉及電單車、電動單車或電動車的意外都值得加以提防。如果流年遷移宮欠佳朋友，日常出入也宜小心為尚。

壬寅流年雙魚座朋友年初較為順利

每年的歲運去到個人層面，都會因應不同命格總是有人歡喜有人愁的。壬寅年流年祿存星和歲星均在雙魚宮，對雙魚座出生或生肖屬豬者特別有利，特別是2月19日（雨水節氣）開始太陽星入雙魚宮、並於3月5日（驚蟄節）和木星會合於此宮的一段時間內，只要沒有興原命局構成不良組合，每主有意外幸運的機會及愉快事件發生，工作和收入也易有進益，利於積極進取易得佳績。

▲ 雙魚座可能是新歲的幸運兒

較佳的星座談過後，明年較須留心的星座及生肖，除了本命年的虎年吉凶加倍外，星座以雙子座或肖猴年初起運氣稍弱，主宰的星宮既為歲破又有血刃，年初又有月孛星（暗月）坐守並於年初準確會合海王星，容易過份樂觀計劃失誤或於失神間出錯而招損失，今年內也較奔波及多是非，也易有小手術血光，幸而宮內同時有解神星，大抵都可破財消災。

另一個值得留意者為子宮（寶瓶座）或肖鼠者，流年有羊刃星神煞也易招血光，寶瓶座朋友自2020年12月至2023年初都會受到土星的影響，容易感到受限制約束及未能發揮所長，只能忍一時風浪，做好準備到年底太陽照會就較易發揮。

其他星宮稍後再作分析……

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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