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【Good Food,Good Mood@iM網欄】中菜西做 熱門新派中菜廳《永》

名人薈萃 08:00 2022/01/03

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位於上環的米芝蓮餐廳 VEA 一向噱頭十足，「鹹魚白菜也好好味」及「海參」等招牌菜被吹捧到街知巷聞，兩年前一試，果然名不虛傳，老闆兼總廚鄭永麒（Vicky Cheng）擅於把香港本土特色融入法國菜中，使整頓飯笑聲笑聲滿載溫馨。當時我在想，Chef Vicky 做「中式法菜」得心應手，未知將來會否轉做中餐呢？兩年後，當年的設想竟然成真，Chef Vicky 在 VEA 樓下開設《永》，憑藉他個人對傳統中菜的獨特見解，配合西方烹調手法，塑造出別樹一幟、中西共融的新派中菜。

所謂「出外靠朋友」，聽講《永》的預約已排到五月，今晚有幸佔一席位，加上「飯腳」全是識食之人，當然雀躍萬分。前菜「四小碟」，順序是用了兩款中式酒來醃製的「醉南非鮑魚」、微辣而爽口的「象拔蚌配雲南皺皮椒及海茸」、以自家麻辣汁炮製的「麻辣萵筍豬肉卷」，以及漂亮地「擯」了辮的「蘋果木煙燻茄子」；四款前菜各具特色，卻不約而同地清新醒胃，為盛宴揭開序幕。

廣東人愛飲湯，暖笠笠的湯水更是冬季恩物。這款「雪菜花膠黃魚湯」選用野生黃花魚等不同的魚類來淆製湯底，格外鮮甜；湯中有一隻兩頭至兩頭半的花膠，吃完覺得滿口盡是骨膠原。

記得小時候媽媽從不批准光顧街邊小販，唯獨「臭豆腐」的攤檔除外，皆因連她自己也不能抗拒那股獨特的「香味」，亦使我對臭豆腐情有獨鍾。這裡的「臭豆腐虎蝦多士」把虎蝦蝦膠釀入臭豆腐中一起炸脆，與甜醬及自家製豆瓣醬同吃，風味十足。

「花甲蛋白蒸東星斑」，加了花雕酒的蛋白滑溜非常，一大件東星斑火候剛好，鮮甜而帶點𡁻勁的新鮮花甲為菜式添上不同的口感。

Chef Vicky當天行街市發現靚琵琶蝦，特登窩心地為我們準備了「燒琵琶蝦」，肉質爽口彈牙，汁醬中有黃酒，份外惹味。

參考了法國菜的傳統，在主菜前先用雪葩清一清味蕾，今次的話梅雪葩釀在冰鎮龍眼中心，清爽又清甜。

 

主菜是「招牌脆皮雞」，Chef Vicky特別選用本地三黃雞，參考西式煮法進行為期五天的乾式熟成使雞味更加濃郁，雞肉仍然保持嫩滑多汁之際，雞皮卻香脆無比，不愧為餐廳的鎮店之寶。

 

接著是「麻婆白子血腸煲」，我本人不好白子，但一場嚟到，又煮到熟曬，便恭敬不如從命！Chef Vicky挑選了日本𩶘魚的白子，配搭釀入糯米的自家製西班牙血腸，用私伙麻婆汁調味，中、西、日一窩親。

「上湯薑汁鶴藪菜」，原來鶴藪菜是白菜的一種，正合時宜，Chef Vicky亦慷慨地挑選最嫩的中心部份入饌，聽聞一斤菜最後只會搣淨兩両左右，矜貴如此，難怪如此清甜。

 

「日本番茄豬扒飯」是最後一道鹹點，精心挑選法國豬扒、本地農場番茄、意大利水牛芝士及日本珍珠米，雖然飽，但不可不吃。

 

甜品是「陳皮燕窩燉南水梨」，日本南水梨是時令水果，中心釀滿燕窩，配搭加入茨實及陳皮來煲的糖水，滋潤又好吃。

 

本以為已到尾聲，怎料好戲在後頭，這個「水果拼盤」的計算單位不是一碟，而是一車！當中包括泰國紅寶石金柚、時令福岡富有柿及靜岡縣皇冠蜜瓜。餐後茶點還有黑芝麻糯米糍及紅棗忌廉甜甜圈，以中西合璧的甜品來總結滿足的一餐。

 

作者_Carmen Ko（高詩琪）簡介：

一出生便有個廚師爸爸，年少時曾被算命師預言「有食神」，長大後成為酒店及餐飲集團公關，一生與美食結下不解緣，不論是米芝蓮星級餐廳或都市中的hidden gem都無任歡迎，希望透過筆尖與大家一起earn well，eat well！
Facebook：Carmen Ko
Instagram：dearie_carmen

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撰文 : Carmen Ko（高詩琪）

欄名 : GoodFoodGoodMood

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