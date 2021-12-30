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【新股IPO】拆解商湯暗盤唔升　掛牌日才升

21:21 2021/12/30

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【新股IPO】拆解商湯暗盤唔升　掛牌日才升

商湯 （00020） 雖然暗盤價弱，掛牌日股價卻急升，一度較招股價3.85元急升23.1%，高見4.74元，收市仍升7.3%，收報4.13元。暗盤跌而首日急升的原因，是大戶無在暗盤市場掃貨，而是在首日才「趁低」買。

不過，根據上市初期街貨流通量較少，商湯發行15億股，約69%已派往基石投資者，約4.65億股街貨，若有大戶掃貨，容易將股價挾高。

商湯總發行332.8億股，招股書顯示，所有主要股東有6個月禁售期，湯曉鷗持股20.75%，SenseTalent持有11.63，軟銀14.21%，阿里巴巴7.24%，基石投資者持有約3.1%。

美資行首日才入場

交易系統追綜到的資料顯示，一直被排除在外的美資行，在商湯正式上市才買貨，JP MORGAN BRO（摩通香港）淨買入約1381萬股，平均價4.33元，反映主要是在早段急升時大手買入。

股價突然大升，亦吸引散戶高位追貨，散戶行中銀及耀才均見淨買入，平均價為4.29及4.3元。富途交投活躍，但買賣平均。

商湯總市值達千億元，有機會入主要指數，未來或仍會有外資大戶追貨。

【新股IPO】三新股首掛報捷　商湯全日僅升7%最遜色、泉峰每手帳面賺1240元

【新股IPO】商湯首掛未潛水　創辦人中大教授湯曉鷗身家暴漲至逾360億元

港股 IPO 商湯科技（00020）

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