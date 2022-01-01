【寵物商機】 網上藥房直送毛孩藥物　吸數千用戶　每月生意額升3成

▲ etProject.HK母公司AlgoGroup營運總監何青蔓（左）及Pet Space Group行政總裁黎嘉豪（右）均認為， 網上寵物藥房的需求龐大，未來甚至可把營運模式複製至其他亞太區市場。（梁偉榮攝）

香港飼養寵物的人愈來愈多，相信主人最不希望看到毛孩患病。有寵物用品網購平台與獸醫診所合作，讓主人網購寵物處方藥物，一方面可減低開支，另一方面可有更多藥物選擇。

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寵物用品網上平台PetProject.HK今年與獸醫診所集團Pet Space Group合作，推出網上寵物藥房。寵物主人只需在平台上載處方藥單副本，經過後台Pet Space Group的獸醫審批後，所需的藥物便可以送到主人家中。一般而言，由落單至收貨只需4日。

PetProject.HK在2018年時，被AlgoGroup收購。該企營運總監何青蔓指，接手後發現香港未有出現網上寵物藥房，反之美國市場已運行多年。於是，PetProject.HK決定着手籌備網上寵物藥房，耗時9個月至1年。

生意額每月升3成

該網上寵物藥房推出至今逾半年，現時有大約1000款處方藥物及處方糧，處方糧的銷售額佔比達8成。目前平台上累積了數千個用戶，當中有超過一半是使用平台的循環定單功能。整體處方產品的生意額每月以2至3成的速度增長。

Pet Space Group行政總裁黎嘉豪解釋，網上寵物藥房的需求龐大，因可替主人節省開支及時間。他舉例，當寵物有長期病患，例如糖尿病般，牠們不能「斷藥」，且只要身體狀況沒有大變化，大多是每2至3個月購買同一款藥物。在沒有網上寵物藥房的情況下，主人需要帶同寵物到診所，每次至少支付300元至400元的診症費用，另外或需乘的士來回。

港人寵物知識不足

加上疫情後，港人增加在家時間，更了解寵物的需要。配合網購熱潮，他們對於網上購買寵物零食、糧食的需求更大。兩間企業均相信，網上寵物藥房的發展潛力很大，若香港的模式發展成熟，甚至可以複製至新加坡及其他亞太區市場。不過，黎嘉豪認為，香港步伐較歐美市場慢，原因在於主人對動物知識不足，「可能對於幼犬要接種多少疫苗、多久要用一次杜蟲藥亦不知道。」

因此，何青蔓透露，就連平台的顧客服務專員亦要接受相當程度的培訓。何補充，最常收到主人的查詢︰「醫生開了一款處方糧，但毛孩不願食，應否轉糧？」有些問題過於深入，亦需要轉交予獸醫團隊處理。平台未來將會加強教育上的推廣，希望提升寵物主人對各類處方產品的了解。

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記者：葉泳珊