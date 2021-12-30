  • 18°C
香港時間 : 20211230日 (四) 22:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【無牆醫院@iM網欄】為心靈加加油 全人健康與全人關顧補給站

名人薈萃 21:51 2021/12/30

分享：

 

身為忙碌的都市人，你有多久未曾為自己的心靈加加油？為自己的健康作儲備？現今世代，投資講求回報，我們有否在繁忙的生活裏為健康作出精明的選擇？

 

那打素全人健康持續進修學院(NICHE)是雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會轄下的服務之一，肩負教育及培訓、醫院文化傳承的使命。「認識全人理念，實踐全人關顧，得享全人健康」是學院的遠象，除了透過教育及培訓活動來推廣全人健康與全人關顧之外，亦以刊物出版及網上平台傳承那打素的全人健康與關顧文化。

 

心靈進補

學院出版之書籍有兩大系列，名為「全人健康之心靈系列」與「全人關顧系列」。全人健康之心靈系列(一)和(二)收錄學院舉辦的靈性、宗教及全人健康跨專業研討會的成果，將《超越臨界狀況》及《超越災困》研討會的論文彙編成書，由數位專家以不同的角度探討該專題。全人健康之心靈系列(三)《祝福的歲月》一書五冊，為長者提供豐富的靈修材料，猶如心靈保健品。

 

而「全人關顧系列」共有六冊，包括：《全人關顧漫畫篇》、《點滴是愛》、《我想改變才會有變》、《全人關顧之實踐‧邁向成熟之路》、《筆事護理》及《全人關顧個案實錄》。透過漫畫、心靈小品、臨床故事、護士札記、個案分享等不同形式，帶出關顧文化之傳承和實踐，帶出不同年代一路走來的經歷與考驗，從點滴分享匯聚成寶貴的文化資源，給你適時進補。

 

學院於2020年出版全人健康之心靈系列(四)《全人健康實踐手冊》，從身、心、社、靈四個向度，寓理論於實踐，引導讀者建立全人健康的生活。本手冊內容基於科研實證，並附設量表，幫助讀者客觀科學地了解自己在各個向度的狀況，繼而作出改善或鞏固，按自己的狀況與進度來實踐並達致全人健康。

 

關顧在綫

去年，透過設立網上視頻平台YouTube Channel，定期推出醫療處境布偶劇「NICHE劇場：果子系列」共九集，集合聖靈九個果子的元素，由「全人之家」以輕鬆活潑的手法演繹出美善生命的特質。至今，學院陸續推出「NICHE劇場II：快樂餐單」影片，一共十四款快樂之選等着你來帶回家。選擇快樂和健康的生活，正是我們在疫情下可以為自己作出的精明抉擇！此外，為在職家長而設的「全人關顧頻道：疫情下的父母EQ」網上分享，由EQ大師余德淳博士分享親子情緒管理和管教心得。

 

透過不同渠道，傳遞「全人健康與全人關顧」的信息，讓大家的心靈得到滋潤、得以啟迪，一起放慢腳步，尋找得力的資源，重新起步再前行。

開卷有益，想尋找全人健康和全人關顧的資源，可以翻閱「全人健康之心靈系列」和「全人關顧系列」的書籍，從中尋覓

NICHE, AHNCF 網上頻道NICHE, AHNCFYouTube Channel

快來掃描QR code，收看最新的影片啦！

作者_雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會簡介：

為實現「無牆醫院」精神，雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會主動走出醫院，進入社區為大家提供最專業、最準確的健康護理及復康資訊。

機構網站：https://www.nethersole.org.hk/

更多無牆醫院的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會

欄名 : 無牆醫院

最新專欄文章 更多

【無牆醫院@iM網欄】愛心奉獻 如果聖誕節在醫院渡過
2021/12/15
【無牆醫院@iM網欄】愛心奉獻 如果聖誕節在醫院渡過
【無牆醫院@iM網欄】坦誠分享 親友成抗癌後盾
2021/12/02
【無牆醫院@iM網欄】坦誠分享 親友成抗癌後盾
【無牆醫院@iM網欄】團隊支援 居家安老
2021/11/18
【無牆醫院@iM網欄】團隊支援 居家安老
【無牆醫院@iM網欄】以人為本 親親自己
2021/11/04
【無牆醫院@iM網欄】以人為本 親親自己
【無牆醫院@iM網欄】關心醫護難題 協助排解情緒
2021/10/21
【無牆醫院@iM網欄】關心醫護難題 協助排解情緒
保健 慈善基金 疫情 護士 文娛藝術 服務 護理

上一篇文章

【iM驗樓】尚‧珒溋850呎單位近半玻璃窗不合格 僅得71分

下一篇文章

【除夕倒數】香港跨年倒數演唱會除夕夜舉行 MIRROR+港樂+一眾歌手陪大家倒數 去唔到現場可以點睇表演?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【公屋裝修】 一家3口喜派380呎公屋 花25萬裝修全屋簡約風 兒子房間費煞思量 玻璃趟門改善採光不足
【公屋裝修】 一家3口喜派380呎公屋 花25萬裝修全屋簡約風 兒子房間費煞思量 玻璃趟門改善採光不足
【樓市現象】2022居屋快推出 綠表客搶先年底前入市 658萬元購筲箕灣居屋王愛蝶灣
【樓市現象】2022居屋快推出 綠表客搶先年底前入市 658萬元購筲箕灣居屋王愛蝶灣
【職場熱話】港男失業照俾5K家用 做兼職外賣扮返工 經歷引起共鳴
【職場熱話】港男失業照俾5K家用 做兼職外賣扮返工 經歷引起共鳴
【投資部署】蘇民峰2022虎年預測 率先披露投資部署：1月入市港股 最睇好邊類股票?
【投資部署】蘇民峰2022虎年預測 率先披露投資部署：1月入市港股 最睇好邊類股票?
【阿里巴巴9988】阿里傳向上海國企 洽售微博近3成股權
【阿里巴巴9988】阿里傳向上海國企 洽售微博近3成股權
【理財個案】44歲女醫生手持近3千萬資產 該如何考慮退休安排？
【理財個案】44歲女醫生手持近3千萬資產 該如何考慮退休安排？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款