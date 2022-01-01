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【另類投資】絕版LEGO每年投資回報率可達11% 研究稱表現勝傳統投資

理財智慧 14:00 2022/01/01

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談起投資，股票﹑債券或是黃金是熱門之選，但就連玩具投資，都可能有價有市。據《國際商業與金融研究》一項最新研究顯示，投資在已停產的LEGO積木，回報可超越傳統投資商品。

該研究回顧了1987至2015年間2,322套LEGO積木交易及拍賣，發現有關積木價格每年平均升值11%。若是停產年份愈久遠的LEGO，價格升幅便更明顯。

同場加映：【iM Cafe】美股升港股Sink 2022年仲炒唔炒港股？

因大部份LEGO積本推出數年後便會停產，因此收藏價值便愈高。

關於知名電影﹑建築或節日主題的LEGO積木，更是最具有升值潛力，如「星球大戰」系列的「千歲鷹」及「帝國滅星者戰艦」，目前最備受追捧。

研究報告更表示，更重要LEGO積木似乎能從金融危機免疫。當2008年爆發金融危機時，價格依舊上揚。

【券商點睇】中泰看好明年消費股柳暗花明 邊類股最有睇頭？【見下頁

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責任編輯：龍紀瑩

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