【人工智慧】內地開發「AI檢察官」代替真人起訴罪犯 研究團隊指準確率達97%

中國研究人員宣布成功開發全球首個透過人工智慧AI機械人來起訴罪犯。研究團隊聲稱，只要根據口頭描述，就能針對罪行進行起訴，其準確率超過97%，能在案件審訊過程中代替真人提出檢控。

該 AI 由上海浦東新區人民檢察院開發和測試。上海浦東新區人民檢察院為全內地最大、最繁忙地方的檢察機關，該團隊首席科學家、中國科學院大數據與知識管理實驗室主任石勇表示，這個系統在一定程度上能在決策過程取代檢察官，減輕其日常工作負擔，將注意力集中在更難處理的案件。

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機械人能在桌上電腦中運作，根據人手生成案例描述的文本，取出1千個相似例子作參考以起訴嫌犯，目前能辨認及正式起訴在上海最常見的8種罪名，包括：信用卡詐欺、經營賭博活動、危險駕駛、故意傷害、妨礙公務、竊盜、詐欺和「尋釁滋事」。

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責任編輯：龍紀瑩