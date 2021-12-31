【理財熱話】平安夜6人吃日式料理 疑遇上「飯腳妹」 埋單6千幾元嚇呆港男

聖誕節是與家人朋友相聚的節日，最近有網民在討論區發文，指24號與朋友們去銅鑼灣一間日式串燒吃飯，結賬的時候先發現原來總數是6千幾元，最令人不滿的是其中一名女生沒有事前諮詢其他人意見就預訂海鮮，而且份量不是特別大，令樓主覺得一個人付＄1000是不值得的，更形容為「非常之差的平安夜！」

同場加映：【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股

按圖了解更多，樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

【理財智慧】港珠澳大橋日後「港車北上」 原來都要買多份保險? 【下一頁】

此貼文一出，引來網民討論，他們覺得樓主應該帶眼識人並建議道：「3名女生付2千元出來再食一餐」、「是誰在吃飯前沒有說定預算？」、「平安夜不要出街吃飯。」，亦有經驗之談表示：「有很多這種店鋪，女生們合謀叫男人結賬。」、「女生們有機會收回佣帶朋友去食飯。」、「平安夜去日本餐廳吃這麼多，還要吃海鮮，預了這個價錢。」

同場加映：【iM Cafe】美股升港股Sink 2022年仲炒唔炒港股？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳頌潔