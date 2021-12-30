【市場監管】中證監易會滿：堅持從嚴監管特定敏感領域融資併購　加快境外上市備案制度改革

▲ 【市場監管】中證監易會滿：堅持從嚴監管特定敏感領域融資併購活動 加快境外上市備案制度改革

內地今年明確重申強化反壟斷防止資本無序擴張，針對互聯網行業整頓之風正式吹起。中證監主席易會滿接受新華社訪問時指，今年以來，中證監結合監管實踐，在嚴把資本市場「入口」關、防止資本無序擴張方面逐步深化認識，並在推動完善相關製度機制上進行了積極探索。易會滿提到，中證監會堅持對特定敏感領域融資併購活動從嚴監管，促進資本規範健康發展。

中證監：加快境外上市備案制度改革

易會滿指出，明年中證監工作將圍繞「穩字當頭」「改革攻堅」兩個關鍵詞開展。 「穩中求進」的進，包括全面實行股票發行註冊制，推動提高上市公司質量，完善多層次資本市場體系，以及穩步推動資本市場製度型雙向開放，強化境內外市場互聯互通，加快境外上市備案制度改革等。

推動監管關口前移 為資本設置「紅綠燈」

易會滿指出，下一步將促進資本作為生產要素的積極作用更好發揮；繼續強化資本市場在促進科技、資本和產業循環方面的重要功能，保護產權和知識產權。另一方面，推動監管關口前移，各負其責，與相關方面共同建立健全有效控制資本消極作用的製度機制，為資本設置「紅綠燈」，形成行業監管與證券監管的強大合力。

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