【室內設計】一家五口搬到村屋複式單位 花23萬添置傢俬 超級英雄公主房滿足3仔女 假日廚房焗曲奇享家庭樂

想在香港「納米樓」擁有獨立空間，同時又滿足各家庭成員的要求，村屋會是一個好選擇！今次介紹的單位大埔江庫雅苑，是一家五口，包括一對夫婦及3位子女，業主希望滿足5位成員擁有各自私人空間，所以決定購買二樓連天台，面積約700平方呎，單位內有4房加1工人房，再有2個廁所，裝修連設計共用了五個半月完成。

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有見及此，業主找來承家訂製(香港)有限公司重新規劃全屋的佈局，在規劃上業主要求天台範圍一半是廚房及男業主書房，另一半是露台，二樓則為客廳和睡房，並根據各家庭成員的喜好打造成不同風格，整體設計以簡約風為主。客廳以白色牆身為基調，配上深色傢俬設計。依照業主時尚潮流的要求，地板選擇了實木複合地板來劃分空間，並利用「魚骨紋」拼砌，視覺上較為特別、增添不一樣的驚喜。放置電視機位置，電視櫃的顏色是用水泥色、旁邊是高身到頂的玻璃儲物櫃，隱形的黑色木條子特色牆暗門，設計師把黑色儲物櫃連成一線，打造成「一線到底」的俐落視覺。

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客廳左邊的黑色隱形木條子特色牆，暗門背面就是兒子房間，他想要超級英雄的主題房間，房間的其中一面牆身是超級英雄，並以深色元素設計，門後傢俬選用實木夾板設計，呈現型格風格。為配合房間主題，設計師在工廠特別訂製天花燈。此外，兒子房間的地板採用「PVC特厚自黏地板」，表面堅韌、不容易刮花，而且比較耐用。

另外，2個女兒的房間是白色房門。由於大女兒喜歡粉紅色，房間的牆身以薰衣草紫色為主調，配上粉紅色訂製天花燈和窗簾，予人一種公主風格的感覺。而房間的地板則選上「六角形磚」，並以幾何拼貼方式，增加空間的跳動性。另一間女兒房採用奶黃色簡約風設計，加上充滿色彩繽紛的地磚元素，使房間看起來更加活潑、更明亮。主人房方面，女業主要求粉紅色元素，貫徹簡約風格，牆身用上白色配粉紅色傢俬（例如：窗簾、床頭板等），務求色調融合。

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為滿足男業主有私人小天地的要求，設計師於上層增建一間書房，他喜歡砌模型，希望有空間擺放工具和展示收藏品。設計L型工作檯提供大量工作空間，水泥板面色設計加上深啡色「洞洞板」，讓男業主可以自由擺放工具架的位置。由於他喜歡工業風格，整體以黑色金屬設計，牆身利用黑色實木夾板配雲石紋岩板，並加入灰黑色木材作點綴，從中凸顯野性元素、又增強硬朗的視覺張力感。

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廚房方面設於上層，有足夠空間放上一張中島式的吧檯，假日的時候一家人可以在廚房焗曲奇餅，享受家庭樂。為了呼應男業主的書房風格，廚櫃用上深黑色實木配白色岩板作點綴，再鋪上花紋磁磚，型格又不失活潑感覺。

設計師表示，第一次與客戶見面時，已經知道村屋需要吊運設備。由於樓梯口太窄需要由地面吊運大件傢俬，或由窗口和天台進入屋內，所以一些較細的部件以人手搬運上樓梯，較大件的部件或家電（例如：雪櫃）則需要吊運。他希望用最簡單的方式搬運傢俬，來保留傢俬的美感。

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傢俬訂製費用： 客廳傢俬：$64,000 主人房傢俬：$27,500 客房（女兒黃色主題房間）傢俬：$21,300 客房（女兒粉色主題房間）傢俬：$10,200 客房（兒子房間）傢俬：$14,300 書房／工作空間傢俬：$44,000 廚房傢俬：$55,000 合共：＄236,300

圖片由 承家訂製(香港)有限公司 提供

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責任編輯：陳頌潔