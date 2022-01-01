【網購商機】Klook推每日最抵DEAL　訂酒店Staycation、餐飲、按摩服務優惠低至19折

網購盛行，預約酒店Staycation、餐飲服務等，也可選用網購平台。Klook 「每日最抵DEAL」提供優惠，包括香港諾富特世紀酒店及城景國際Staycation。

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Klook「每日最抵DEAL」優惠低至19折。1月1日至1月4日的優惠如下：

1月1日：來回昂坪360纜車門票連小食餐券低至HK$176起

1月2日：城景國際，海鮮薈萃套餐 - 免費升級至尊貴套房 + 早餐 + 海鮮自助晚餐 + 平日24小時入住

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1月3日：香港諾富特世紀酒店，Grill & Chill住宿套餐 - 升級至高級客房 + 美式早餐 + 房內享用2人份烤肉拼盤晚餐 + 買一送一自助餐優惠劵 + 平日27小時入住

1月4日： Neomist L’institut ： 熱石能量養生按摩身體按摩療程(90分鐘)，低至12折 起！ Silllk Aromas Beauty： 泰式 / 中式穴位指壓按摩 (45分鐘)，買一送一優惠！

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另外，Klook x Citi信用卡獨家優惠。用戶憑指定Citi信用卡簽賬後，以Citi Pay with Points憑分抵銷簽賬滿200元，即送100元優惠碼以供下次使用。推廣期至2022年2月28日。

責任編輯：馬意文

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