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【網購商機】Klook推每日最抵DEAL　訂酒店Staycation、餐飲、按摩服務優惠低至19折

12:00 2022/01/01

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網購盛行，預約酒店Staycation、餐飲服務等，也可選用網購平台。Klook 「每日最抵DEAL」提供優惠，包括香港諾富特世紀酒店及城景國際Staycation。 

【CES預告】LG全新焗爐配合應用程式　附上智能食譜服務

Klook「每日最抵DEAL」優惠低至19折。1月1日至1月4日的優惠如下： 
1月1日：來回昂坪360纜車門票連小食餐券低至HK$176起 
1月2日：城景國際，海鮮薈萃套餐 - 免費升級至尊貴套房 + 早餐 + 海鮮自助晚餐 + 平日24小時入住 

【除夕好去處】中環「ZA 嘉年華」設巨型扭蛋機　Mirror Room預測來年運勢（多圖）

1月3日：香港諾富特世紀酒店，Grill & Chill住宿套餐 - 升級至高級客房 + 美式早餐 + 房內享用2人份烤肉拼盤晚餐 + 買一送一自助餐優惠劵 + 平日27小時入住 
1月4日： Neomist L’institut ： 熱石能量養生按摩身體按摩療程(90分鐘)，低至12折 起！ Silllk Aromas Beauty： 泰式 / 中式穴位指壓按摩 (45分鐘)，買一送一優惠！ 

【好想去旅行】HK Express逢星期二加開新航線　直飛新加坡明年2月1日起投入服務

另外，Klook x Citi信用卡獨家優惠。用戶憑指定Citi信用卡簽賬後，以Citi Pay with Points憑分抵銷簽賬滿200元，即送100元優惠碼以供下次使用。推廣期至2022年2月28日。

責任編輯：馬意文

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