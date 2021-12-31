【除夕商機】派對場地年尾最暢旺　市民今年預訂達9成半

今年疫情漸穩，多了市民選擇在派對房舉行除夕派對。香港派對場地協會會長林漢然表示，年尾是派對場地的旺季，同業也會在這時間加價，價格較平日增加3成至5成；惟強調，與前年除夕時段比較，價錢則維持相同的水平。

派對場地多以不同主題作招徠，林舉例，同業設置不同主題，以迎合小朋友、寵物、白領或年輕人的商機。他稱，截至本月30日下午，各派對場地的預訂數目達9成半。

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而在疫情下沒有特別的主題最受歡迎，反而是容納6至12人的中型場地最多人預約；更直言，過去最受顧客青睞、容納50人的大型場地難有捧場客，皆因根據港府的防疫規例，大型場地不符合復業條件。

「大型場地的同業不能接太大生意。」林透露，同業要將大房重新分隔，變為多個小房間。惟顧客消費金額也尚算穩定，並與去年同期持平，只計算租用場地的平均消費，約為180元至250元。

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記者：馬意文