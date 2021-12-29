【ESG講呢啲】ESG令更多基層受惠？社福機構企業伙伴急增兩成！

ESG（環境、社會、管治）不單是商業機構的重要發展方針，原來還可以令更多基層受惠。香港小童群益會助理總幹事劉翀指，近年ESG盛行，機構的企業伙伴急增兩成，更多青少年及兒童因而受惠。今集《ESG講呢啲》，劉翀與大家分享ESG如何推動企業投放更多社會投資，提供更多社會服務。

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逢星期三下午1時30分，《ESG 講呢啲 》為你深入淺出講解ESG對你有幾重要。

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企業社會投資增加 機構轉介有需要青少年兒童

「有一個很有趣的數字可以跟大家分享，近幾年我們多了企業合作伙伴，由2017年大概500個合作伙伴，增至現時超過600個合作伙伴，這個數字都告訴我們，愈來愈多不同的公司、企業或機構，更著重於社會上的投資。」劉翀指。

他續指，很多機構或公司都將ESG納入他們的發展策略裡，令他們更投入在社會服務或社會投資上，過程中機構可以幫忙作為中介者，「因為有時企業，在自己的工作環境裡未必接觸得到一群有需要的年輕人及兒童，資源上企業可以給予我們做轉介的功夫，讓更多年輕人可以受惠。」

*重溫上一集 - EP.8 Staycation大熱 住宿體驗 vs 環保節能怎平衡？

社福機構的「E」、「S」、「G」

以ESG為發展方針不是企業的專利，作為本港數一數二大型社福機構，小童群益會同樣推展ESG工作。

雖不是環保團體，但小童群益會在營運及服務當中加入不少綠色元素。「我們的工作、服務中加入了很多不同的『環境』元素，特別我們希望讓年輕人更有環保及可持續的意識，環保教育是服務中的重要元素。」機構早前舉辦比賽，讓中學生嘗試就可持續發展的困境

提出解決方案，當中方案百花齊放，有參賽的青少年研究用植物廢料製成可分解的紙袋。

「Social（社會）是我們的本業，剛才提及的環保教育是其中一個目標。」劉翀指，除了融合環保及社會服務，機構亦以「中止貧窮」為目標，「特別是為了一群生處不利環境的小童或年青人而工作，他們可能在起跑線上沒那麼『著數』 ，我們就在想有沒有方法，可以讓他們追回一點呢？」機構招募商界有心人士成為年輕人的指導者（mentor），亦成立基金為貧困的青少年及兒童提供生活物資。

管治（Governance）部分對於社福機構尤其非常重要，「特別我們使用的是公帑或者是一些有心人士的捐款，所以我們每一分、每一毫，在我們的使用上都非常謹慎的，希望公帑、納稅人

或一些捐款者的金錢可以用得其所，我們也可以透明讓他們知道金錢用途去向。」

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