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阿諾舒華辛力加與甘迺迪外甥女離婚 料對分31億身家

環球社會熱點 08:05 2021/12/31

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荷里活男星兼前加州州長阿諾舒華辛力加，被揭與女傭有婚外情兼育有私生子，並與美國前總統甘迺迪外甥女、妻子施賴弗分居。阿諾舒華辛力加與妻分居長達10年後正式離婚，可能會對分4億美元（約31.2億港元）身家。

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現年74歲的阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger），1986年與施賴弗（Maria Shriver）結婚。來自甘迺迪家族的施賴弗是一名演員兼主持，母親Eunice Kennedy Shriver為甘迺迪（John F. Kennedy）的妹妹。

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美媒周三（29日）報道，洛杉磯法院已經正式頒布阿諾舒華辛力加與施賴弗離婚。由於兩人未有簽署婚前協議，很可能會對分財產。

阿諾舒華辛力加與施賴弗結婚多年，共同育有兩子兩女。直至2011年5月9日，兩人突然宣布分居。

施賴弗隨即搬離愛巢，不過兩人在聲明中並無透露分居原因。

但於同月中，阿諾舒華辛力加被爆和家中女傭巴埃納（Mildred Baena）有一段婚外情。兩人的私生子Joseph於1997年10月出世，與阿諾舒華辛力加與施賴弗的幼子Christopher的出世日期僅相差數天。

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責任編輯：鄭錦玲

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