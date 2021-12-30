【元宇宙遊戲】南韓「邊玩邊賺」遊戲違反法規　政府要求蘋果、Google下架

「邊玩邊賺」（Play to Earn）區塊鏈遊戲成近期熱話，玩家需要以NFT（Non-fungible token，非同質化代幣）購買遊戲物品，然後才有資格獲得遊戲内的獎勵。不過南韓政府日前向蘋果（Apple）和Google表示，「邊玩邊賺」遊戲違反了當地關於遊戲贏錢的法規，並且要求把這些手機游戲下架。

據外媒《AppleInsider》報道，隨著南韓政府實施新的App Store法律，現時正要求蘋果及Google阻止「邊玩邊賺」的遊戲上架。南韓的文化、體育和旅遊部的遊戲管理委員會（GMC）表示，此舉是符合最高法院的判例。

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此前，GMC曾試圖阻止「邊玩邊賺」遊戲獲得年齡評級，從而令開發商未能在應用程式商店中上架。GMC當局表示，根據現時的法律，阻止「邊玩邊賺」遊戲得到年齡評級是合理的，因爲遊戲中的現金獎勵可以被視爲獎品。根據南韓法例，玩家每次可以從游戲中最多贏得8.42美元（約65.67港元）。

然而，南韓早前阻止此類應用程式獲得年齡評級的舉動，並未奏效。有不少游戲依然能獲得年齡評級，包括「Fivestars for Klatyn」。因此GMC正試圖阻止同樣行爲再次發生，還要求蘋果及Google阻止所有需要在應用程式裏購買才能玩的游戲上架。

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責任編輯：吳嘉雯