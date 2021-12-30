  • 18°C
香港時間 : 20211230日 (四) 19:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【元宇宙遊戲】南韓「邊玩邊賺」遊戲違反法規　政府要求蘋果、Google下架

科技 19:09 2021/12/30

分享：

「邊玩邊賺」（Play to Earn）區塊鏈遊戲成近期熱話，玩家需要以NFT（Non-fungible token，非同質化代幣）購買遊戲物品，然後才有資格獲得遊戲内的獎勵。不過南韓政府日前向蘋果（Apple）和Google表示，「邊玩邊賺」遊戲違反了當地關於遊戲贏錢的法規，並且要求把這些手機游戲下架。

據外媒《AppleInsider》報道，隨著南韓政府實施新的App Store法律，現時正要求蘋果及Google阻止「邊玩邊賺」的遊戲上架。南韓的文化、體育和旅遊部的遊戲管理委員會（GMC）表示，此舉是符合最高法院的判例。

【電動車】傳現代汽車停止開發燃油引擎　加速汽車產品電動化

此前，GMC曾試圖阻止「邊玩邊賺」遊戲獲得年齡評級，從而令開發商未能在應用程式商店中上架。GMC當局表示，根據現時的法律，阻止「邊玩邊賺」遊戲得到年齡評級是合理的，因爲遊戲中的現金獎勵可以被視爲獎品。根據南韓法例，玩家每次可以從游戲中最多贏得8.42美元（約65.67港元）。

然而，南韓早前阻止此類應用程式獲得年齡評級的舉動，並未奏效。有不少游戲依然能獲得年齡評級，包括「Fivestars for Klatyn」。因此GMC正試圖阻止同樣行爲再次發生，還要求蘋果及Google阻止所有需要在應用程式裏購買才能玩的游戲上架。

【元宇宙】Epic Games：活動演出藉元宇宙　開拓新穎娛樂

【元宇宙返工】南韓手遊公司公布旗下元宇宙都市　結合區塊鏈生態系統（有片）

責任編輯：吳嘉雯

相關文章

【小米摺機】小米摺機專利曝光　Mix Fold 2有望搭載新功能？
今日
【小米摺機】小米摺機專利曝光　Mix Fold 2有望搭載新功能？
【數碼開箱】埃及木乃伊開箱　揭法老王真面目
2021/12/29
【數碼開箱】埃及木乃伊開箱　揭法老王真面目
【人工智能】中國新研發AI檢察官　根據口頭描述提出指控
2021/12/29
【人工智能】中國新研發AI檢察官　根據口頭描述提出指控
【CES 2022】OnePlus取消參與CES實體展　AMD、MSI轉戰線上
今日
【CES 2022】OnePlus取消參與CES實體展　AMD、MSI轉戰線上

你可能感興趣

【小米摺機】小米摺機專利曝光　Mix Fold 2有望搭載新功能？
今日 14:18
【小米摺機】小米摺機專利曝光　Mix Fold 2有望搭載新功能？
【數碼開箱】埃及木乃伊開箱　揭法老王真面目
19:00 2021/12/29
【數碼開箱】埃及木乃伊開箱　揭法老王真面目
【人工智能】中國新研發AI檢察官　根據口頭描述提出指控
18:35 2021/12/29
【人工智能】中國新研發AI檢察官　根據口頭描述提出指控
虛擬貨幣 南韓 創新科技及應用 元宇宙 遊戲 NFT 區塊鏈

下一篇文章

【電動車】傳現代汽車停止開發燃油引擎　加速汽車產品電動化
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【小米新品】小米Watch S1攻商務市場　同場加推第三代降噪耳機
【小米新品】小米Watch S1攻商務市場　同場加推第三代降噪耳機
【數碼開箱】埃及木乃伊開箱　揭法老王真面目
【數碼開箱】埃及木乃伊開箱　揭法老王真面目
【小米宇體】免費下載！小米新字體MiSans　全球可用
【小米宇體】免費下載！小米新字體MiSans　全球可用
【小米發布會】小米12系列正式登場　雷軍：為求與蘋果競爭
【小米發布會】小米12系列正式登場　雷軍：為求與蘋果競爭
【元宇宙返工】南韓手遊公司公布旗下元宇宙都市　結合區塊鏈生態系統（有片）
【元宇宙返工】南韓手遊公司公布旗下元宇宙都市　結合區塊鏈生態系統（有片）
【科研產業】理大夥美國馬里蘭大學設產品可靠性暨系統安全研發中心　預防產品故障
【科研產業】理大夥美國馬里蘭大學設產品可靠性暨系統安全研發中心　預防產品故障
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款