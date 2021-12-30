  • 18°C
香港時間 : 20211230日 (四) 20:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【除夕倒數】香港跨年倒數演唱會除夕夜舉行 MIRROR+港樂+一眾歌手陪大家倒數 去唔到現場可以點睇表演?

理財智慧 19:26 2021/12/30

分享：

由香港旅遊發展局（旅發局）主辦的「香港跨年倒數演唱會」，將於明晚（12月31日）10時於西九文化區上演，一眾將參與的歌手包括男團MIRROR、江海迦（AGA）、許廷鏗、李幸倪（Gin Lee）、馮允謙、鄭欣宜，以及香港管弦樂團兩位樂師梁文瑄（助理首席第二小提琴）及凌顯祐（首席中提琴），聯手錄製了一條短片，提醒大家準時參加這場跨年派對。MIRROR全隊12子更難得「合體」，召集全港和世界各地的觀眾，一齊開開心心迎接2022年。

同場加映：【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股


演唱會將由年輕歌手揭開序幕，獻唱多首最新最潮的廣東流行歌。部分歌手隨後跟香港管弦樂團的多位樂手大玩「crossover」，展開一場古典及流行曲的音樂交流，為觀眾帶來嶄新的感覺。

【跨年倒數】「香港跨年倒數演唱會」入場攻略 一文看清當日特別交通安排，詳見【下一頁

剛於今年啟用、聳立在維多利亞港旁的視覺文化博物館M+，其高達65.8米的LED幕牆亦會播放融合香港特色和文化藝術的主題短片，並在2021年的最後一刻化身倒數時鐘，與市民和觀眾一同歡送2021年。踏入新一年後，LED幕牆將以15種語言展示「新年快樂」的字句，將祝福帶到全球每個角落。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【職場熱話】 新人入職1日 聖誕派對抽中3萬元大獎 1星期後辭職 老闆要求歸還否則扣人工，詳見【下一頁

 

未能於現場出席的人士，也可安座家中一起參與盛事，足本的演唱會及倒數一刻，將會在ViuTV99台及多個本地媒體平台同步直播，亦會直播或轉播至多個地區，讓全球觀眾一起感受香港踏入新一年的開心和熾熱氣氛。

【除夕交通】九巴設西九跨年演唱會散場綫 13條常規綫延長服務至凌晨後，詳見【下一頁

「香港跨年倒數演唱會」詳情
·        日期及時間：2021年12月31日晚上10時至2022年1月1日午夜12時30分
·        地點：西九文化區藝術公園大草坪
·        電視直播頻道：ViuTV 99台
·        網上直播平台：ViuTV官方網站、ViuTV手機應用程式、
旅發局YouTube頻道（https://www.youtube.com/hongkong）、
旅發局Facebook專頁（https://zh-hk.facebook.com/DiscoverHongKong/）、
旅發局官方網頁（www.discoverhongkong.com

表演嘉賓：江海迦（AGA）、許廷鏗、李幸倪（Gin Lee）、馮允謙、鄭欣宜、MIRROR，以及香港管弦樂團
 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：陳詠妍

歌手 江海迦 馮允謙 許廷鏗 鄭欣宜 Mirror 西九文化區 文娛藝術 旅發局 演唱會

下一篇文章

【私隱危機】訪客Wi-Fi系統發現安全漏洞 全球大量旅館均採用 恐釀個人資料安全危機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【公屋裝修】 一家3口喜派380呎公屋 花25萬裝修全屋簡約風 兒子房間費煞思量 玻璃趟門改善採光不足
【公屋裝修】 一家3口喜派380呎公屋 花25萬裝修全屋簡約風 兒子房間費煞思量 玻璃趟門改善採光不足
【投資部署】蘇民峰2022虎年預測 率先披露投資部署：1月入市港股 最睇好邊類股票?
【投資部署】蘇民峰2022虎年預測 率先披露投資部署：1月入市港股 最睇好邊類股票?
【理財個案】44歲女醫生手持近3千萬資產 該如何考慮退休安排？
【理財個案】44歲女醫生手持近3千萬資產 該如何考慮退休安排？
【職場熱話】港男失業照俾5K家用 做兼職外賣扮返工 經歷引起共鳴
【職場熱話】港男失業照俾5K家用 做兼職外賣扮返工 經歷引起共鳴
【阿里巴巴9988】阿里傳向上海國企 洽售微博近3成股權
【阿里巴巴9988】阿里傳向上海國企 洽售微博近3成股權
【樓市現象】2022居屋快推出 綠表客搶先年底前入市 658萬元購筲箕灣居屋王愛蝶灣
【樓市現象】2022居屋快推出 綠表客搶先年底前入市 658萬元購筲箕灣居屋王愛蝶灣
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款