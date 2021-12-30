【除夕倒數】香港跨年倒數演唱會除夕夜舉行 MIRROR+港樂+一眾歌手陪大家倒數 去唔到現場可以點睇表演?

由香港旅遊發展局（旅發局）主辦的「香港跨年倒數演唱會」，將於明晚（12月31日）10時於西九文化區上演，一眾將參與的歌手包括男團MIRROR、江海迦（AGA）、許廷鏗、李幸倪（Gin Lee）、馮允謙、鄭欣宜，以及香港管弦樂團兩位樂師梁文瑄（助理首席第二小提琴）及凌顯祐（首席中提琴），聯手錄製了一條短片，提醒大家準時參加這場跨年派對。MIRROR全隊12子更難得「合體」，召集全港和世界各地的觀眾，一齊開開心心迎接2022年。

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演唱會將由年輕歌手揭開序幕，獻唱多首最新最潮的廣東流行歌。部分歌手隨後跟香港管弦樂團的多位樂手大玩「crossover」，展開一場古典及流行曲的音樂交流，為觀眾帶來嶄新的感覺。

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剛於今年啟用、聳立在維多利亞港旁的視覺文化博物館M+，其高達65.8米的LED幕牆亦會播放融合香港特色和文化藝術的主題短片，並在2021年的最後一刻化身倒數時鐘，與市民和觀眾一同歡送2021年。踏入新一年後，LED幕牆將以15種語言展示「新年快樂」的字句，將祝福帶到全球每個角落。

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未能於現場出席的人士，也可安座家中一起參與盛事，足本的演唱會及倒數一刻，將會在ViuTV99台及多個本地媒體平台同步直播，亦會直播或轉播至多個地區，讓全球觀眾一起感受香港踏入新一年的開心和熾熱氣氛。

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記者：陳詠妍