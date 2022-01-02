【農曆年好去處】商場推農曆新年推廣活動　一文看清港九新界打卡位

2月便是農曆新年，各商場已經相繼推出節慶活動，包括提供打卡位和消費優惠，刺激人流和營業額。到底商場何時開始提供新春活動？

港鐵商場

旗下德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場，一起推出「連年賞」推廣活動。手機App用戶於2022年1月3日至31日，於上述商場及指定類別參與商戶以電子貨幣單一消費滿1,000元或以上，即可換領港鐵商場電子優惠券。

【薯條荒】台灣、日本快餐店缺薯條 香港MOS Burger：供應穩定、不受影響

東港城

由1月13日至2月28日與樂高合作，為大人小朋友帶來東港城「樂高雲霄虎城」新年主題裝置。場內將有多個打卡位，包括財神造型樂高人仔會於東港城首次展出。

葵興life@KCC

由2022年1月8日至2月20日期間，商場與台灣百萬粉絲插畫家SECOND筆下的「小勞撫」首度帶來香港，推出「Chill 有『梗』新春裝置及市集」，並以台灣為賣點，提供7大打卡位。

【元宇宙遊戲】南韓「邊玩邊賺」遊戲違反法規 政府要求蘋果、Google下架

MegaBox

由2022年1月7日至3月6日，與羚邦集團代理之emoji聯乘，設有全港首個「喜運齊來遊樂園」大型賀年裝置。並提供AR手機遊戲，以手機於場內尋找emoji蹤影，完成遊戲即有機會贏取禮品。

東薈城名店倉

商場於2022年1月15日至2月8日特意夥拍亞洲超人氣角色白爛貓，提供6大打卡裝置，包括新春別注《橫財就手》貓抓板、《步步高陞》貓爬架及《年年有餘》魚罐頭等。

MCP新都城中心

新都城中心2期及3期由2022年1月13日至2月15日期間，聯乘人氣IP《我不是胖虎》，設置「胖虎賀歲遊樂園」主題裝置。場內提供6大打卡位外，H･COINS會員還有全新功能「趣味相機」，設置新春胖虎獨家限定貼紙及相框。

【好想去旅行】HK Express逢星期二加開新航線 直飛新加坡明年2月1日起投入服務

荃新天地

邀請到本地插畫師鄭琪琪（Kiki）筆下的Cataholic Wonderland，其3個可愛角色進駐商場。由1月22日至2月15日設活動，有3大新春打卡園景外，還有主題利是封。

MOSTown新港城中心

馬鞍山MOSTown新港城中心場內，設有《Usagyuuun小突兔》與香港人氣卡通人物《癲噹》首次的聯乘合作。他們攜手打造「新春之最玩轉『籠』鳳茶樓」主題活動，由2022年1月12日至2022年2月15日，設有10大展區。

責任編輯：馬意文

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：