【虛擬銀行】富融推「行街消費贏十萬」　指定商場、街市消費可登記10萬元抽獎

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【恒指夜期】恒指夜期跌29點 阿里巴巴曾創新低 商湯首掛升7%（不斷更新）
富融銀行聯同建華集團旗下「香港街市」及基滙資本管理的「民坊商場及街市」，推出「行街消費贏十萬」活動，每周抽出一名中獎者送出10萬元現金。
明年5月1日前，富融銀行客戶於43間指定「香港街市」、民坊商場及街市成為「香港街市」、民坊商場及街市成為會員並進行消費，即可於消費3天內登記參加抽獎。抽獎活動將連續進行20星期，每星期抽獎一次，以電腦隨機抽出的一名中獎者可獲10萬元現金。
每次抽獎登記期為逢星期一（00：00）至星期日（23：59），下星期一（約中午 12：00）則為開獎日。推廣期內，每星期都可以進行抽獎碼登記，每位得獎者只能中獎一次，得獎者不能再參與其後輪次的抽獎。
此推廣優惠適用於43 間指定商場及街市，包括香港街市（20間）﹑民坊商場（15 間）及民坊街市（8間）：
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