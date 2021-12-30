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【虛擬銀行】富融推「行街消費贏十萬」　指定商場、街市消費可登記10萬元抽獎

Hot Talk 18:54 2021/12/30

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富融銀行聯同建華集團旗下「香港街市」及基滙資本管理的「民坊商場及街市」，推出「行街消費贏十萬」活動。

富融銀行聯同建華集團旗下「香港街市」及基滙資本管理的「民坊商場及街市」，推出「行街消費贏十萬」活動，每周抽出一名中獎者送出10萬元現金。

明年5月1日前，富融銀行客戶於43間指定「香港街市」、民坊商場及街市成為「香港街市」、民坊商場及街市成為會員並進行消費，即可於消費3天內登記參加抽獎。抽獎活動將連續進行20星期，每星期抽獎一次，以電腦隨機抽出的一名中獎者可獲10萬元現金。

每次抽獎登記期為逢星期一（00：00）至星期日（23：59），下星期一（約中午 12：00）則為開獎日。推廣期內，每星期都可以進行抽獎碼登記，每位得獎者只能中獎一次，得獎者不能再參與其後輪次的抽獎。

此推廣優惠適用於43 間指定商場及街市，包括香港街市（20間）﹑民坊商場（15 間）及民坊街市（8間）：

  • 香港街市（20間）：啓田市場、竹園市場、啟業市場、寶達市場、慈雲山市場、本灣市場、沙角市場、青衣市場、寶林市場、恆安市場、隆亨市集、華明市場、廣源市場、祥華市場、天瑞街市、太和街市、良景市集、香港街市 - 逸東、葵盛東街市及頌富市場。
     
  • 民坊商場（15 間）：麗閣商場、啟業商場、幸福商場、鴨脷洲邨商場、秦石商場、山景商場、葵盛東商場、長亨商場、雍盛商場、華明商場、華心商場、愛定商場、兆禧苑商場、石籬商場及景林商場。
     
  • 民坊街市（8 間）：麗閣街市、西邨街市、秦石街市、山景街市、友愛街市、兆禧食坊、石籬街市及景林街市。

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