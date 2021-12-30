【MPF】打工仔重注冠軍美股MPF基金 今年勁賺6.8萬元

▲ 晨星指，今年美股MPF基金平均急升26%，相反港股產品慘蝕15%。

打工仔終於可以鬆一口氣，喜迎除夕賀新年，因晨星的最新統計，截至12月28日，今年強積金（MPF）仍有錢賺，平均回報險升0.58%，帶挈成員人均帳戶供款約賺1400元。若重倉客一注獨買美國股票基金，最標青基金的狂升逾27%，年初至今大贏家更勁賺約6.8萬元。

而晨星檢視400多隻MPF基金，升幅最勁的10大產品中，冠軍基金是友邦 （01299） 旗下優選計劃北美股票基金，今年急漲27.83%，緊接其後是滙豐（HSBC）及恒生 （00011） 的美國股票基金，也錄得27.73%漲幅。而信安、東亞 （00023） 及中銀保誠旗下的美股MPF基金，亦上揚逾26%，追貼美國股票基金整體平均回報升26%。

至於MPF一哥、宏利 （00945） 旗下環球精選計劃的歐洲股票基金也表現出色，急升27%。反觀，最多供款人捧場的港股基金淪為大輸家，今年慘蝕近15%，中國及大中華股票基金也插水13%。

駿隆：MPF邊類股票基金回報最高？【下一頁】

面對網民擔心不同股票基金表現，打工仔在年尾執倉重整組合大傷腦筋之際，專家建議揀環球股票，因晨星指，這類打世界波產品今年表現也勁升近17%，跑贏整體回報升幅不足1%。

恒傑保險業務僱員福利及個人理財產品總經理鍾建強回應本報查詢指，2022年投資環境的主要風險仍是新冠疫情的進展。隨着疫苗接種率提升，治療藥物的出現，各地政府對抗疫情經驗的累積，市場情緒沒有過去的悲觀。不過，地緣政治風險和Omicron的不確定性，會令市場維持波動。

鍾建強又說，投資風險承受能力較高的強積金計劃成員，可考慮亞洲股票基金。因為亞洲股票基金覆蓋面包括中港，地域分散力較好。再者，內地是疫後經濟反彈最快的國家，又有龐大的內需市場。而近期的市場整改，長遠而言是好事；可以減少資產泡沫，加上歐美及內地等地的經濟復甦，對亞洲地區會有裨益。

鍾建強補充，美國股票近期的升幅可觀，但預計聯儲局快將加息，對股市有機會造成衝擊，重注者可考慮酌量先行止賺作自保。

至於單以12月來看，晨星指，單月回報也微升0.83%，市料人均約賺2100元。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪