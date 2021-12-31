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地獄廚神餐廳除夕菜單出爐 盛惠3621未包酒水

環球社會熱點 09:05 2021/12/31

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新年將至，雖然英國新冠肺炎疫情仍然嚴峻，但當地不少餐廳依然推出除夕新年菜單。英國媒體公開，有地獄廚神之稱的名廚Gordon Ramsey最新除夕夜餐廳款式，當中主菜為1隻烤乳鴿。晚餐收費高達345英鎊（約3,621港元），但英國傳媒報道指未包含在菜單內的酒水部分收費最貴，要價可高達數千英鎊。

英國疫情拖累餐廳停業 約翰遜個女都無工開 【下一頁】

餐廳設計

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現年55歲的Gordon Ramsey擁有的米芝蓮星級餐廳Petrus restaurant，位於倫敦西南部。英國媒體《太陽報》近日公開其除夕夜餐單，主菜烤法國安茹（Anjou）地區出產的乳鴿，配以雪梨及醬汁。頭盤則是煙熏鰻魚及薯仔製作而成的沙律，另有扇貝、多佛鰨魚及烤鵝肝，甜品則是柑橘醬雪葩及榛子慕斯蛋糕。

過往餐廳曾公布菜式

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據報晚餐要價300英鎊（約3,151港元），算上15%服務費後則盛惠每人345英鎊。報道指，實際晚餐要價最高屬酒水，酒單中的葡萄酒售價高達每支數千英鎊。餐廳未有將酒單在網頁上公布，僅呼籲客人透過電郵向餐廳查詢。

英國著名餐廳人手短缺 2.2萬獎金尋新人 【下一頁】

報道亦指，Gordon Ramsey的The River Restaurant餐廳新年菜單要價更高，連同15%服務費在內，每人收費402.5英鎊（約4,230港元）。

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責任編輯：李俊儀

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