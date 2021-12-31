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【本港經濟】上商：港最快2023年底加息　股、樓料明年上半年先後見底

宏觀解讀 13:00 2021/12/31

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上海商業銀行研究部主管林俊泓預期，本港最優惠利率最快要到2023年底才會開始上調，並料本港股市及樓市將於明年上半年先後見底。

上海商業銀行研究部主管林俊泓預期，美國明年僅加息兩次，本港最優惠利率（Prime Rate）最快要到2023年底才會開始上調，並料本港股市及樓市將於明年上半年先後見底。

林俊泓預期，環球通脹明年將呈先高後低格局，不會重演1970年代「大通脹」局面。基於高基數效應加上能源價格並非「拋物線式上升」，通脹幅度於明年稍後時間料放緩，央行將因而難以判斷形勢並把握適當加息步伐，有關情況屆時料將引發市場波動性增加。他解釋，聯儲局主席鮑威爾 （Jerome Powell） 之前宣佈減慢買債後不久便推進加快退市，反映其貨幣立場不夠堅定，基於有關原因，市場未來對儲局的幣策解讀分歧料大，導致市場波動性加劇。

預測聯儲局明年全年僅加息兩次

上商預測，美國將於明年3、4月左右完成減慢買債後進一步加息，至明年中再加息一次。當地通脹數據屆時料有所回軟，連同市場波動性因加息憂慮而升溫，故預測美國明年全年僅加息兩次，而非市場目前所預計的3次。展望2023年甚至2024年，儲局仍有機會繼續加息。

林俊泓推算，倘美國合共加息50點子， 1個月本港銀行同業拆息（HIBOR）只會上升0.4個百分點。鑑於港美息差擴闊幅度暫時不足以觸發資金離港，本港最優惠利率相信不會隨之上升。他認為，本港銀行體系結餘要由現時的逾3000億元大降至400至500億元，導致1個月HIBOR與最優惠利率的差距收窄至3厘以下，最優惠利率才會上調，但相信上述情況要到2023年底至2024年才會發生。

談到加息預期對本地股樓前景的影響，林俊泓料港股將於明年1月見底，樓市會在股市見底後的兩、三個月才觸底。基於本港石油消耗量不多，物價亦不太直接受原材料價格上升影響，明年全年通脹料只有2.5%，至於全年實質經濟增長及名義經濟增長，預測分別為2.5%及5%。

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記者﹕余倩敏

貨幣政策 經濟數據表現 上海商業銀行 加息 美國聯儲局

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