【假日好去處】東薈城名店倉×白爛貓呈獻「闔虎統請」6大打卡場景逐個睇

一年準備又過去，下年為虎年，有見及此，東薈城名店倉於2022年1月15日至2月8日特意夥拍亞洲超人氣角色白爛貓，呈獻「闔虎統請」，屆時一眾角色更會以全新虎年喜慶造型首度在香港登場，與各位進行團拜，除了6大打卡裝置之外，一眾爛粉更可大玩AR體驗贏取東薈城名店倉x白爛貓新春限定貼紙。

同時新春期間限定店更提供超過50款最新及熱賣白爛貓商品包括2022年月曆及立體賀年揮春，於場內消費滿指定金額更可換領東薈城名店倉x 白爛貓新春限定版超萌利是封套裝、潮人拜年必備的口罩套裝、虎紋手袋套裝及指定商戶現金券高達港幣 1,000元。

6大超萌主子主題打卡場景 360度感受貓貓幸福世界

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6大打卡位以貓咪吃喝玩樂的白爛生活國度為主題裝置恭迎大家，包括新春別注《橫財就手》貓抓板、《「竹」福滿滿》許願樹、《步步高陞》貓爬架、《年年有餘》魚罐頭及《黃金滿屋》貓砂盆，每個裝置均以貓咪的日常起居生活而設計，更鬼馬地放大數百倍，讓大家穿梭一個又一個繽紛又好玩的打卡位。

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除此之外，在二樓中庭廣場裡掃瞄二維碼，啟動 Instagram 或Facebook的AR濾鏡，即可參加「爛爛抱喜」新春AR濾鏡體驗 ，3D白爛貓就會出現和爛粉們一起互動。只要透過AR濾鏡與場內任何白爛貓的裝置合照留念，並把照片分享至個人Instagram或Facebook Stories，即場登記成為CLUB CG準會員或出示電子會員卡，更有機會換領東薈城名店倉x白爛貓新春限定貼紙一套。

另外在由2022年1月17日至2022年2月6日期間，「花開虎貴」新春賞活動亦會陪伴各位，CLUB CG會員於東薈城名店倉指定商戶以電子貨幣即日消費滿指定金額，即可換領「東薈城名店倉x 白爛貓」新春限定禮品及指定商戶現金券。

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記者：鄭日棱