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【帶你睇盤】屯門589呎實用兩房　叫價660萬　連企理裝修望全海景

股樓投資 17:56 2021/12/31

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市區樓價高企，不少人選擇到大西北置業，以住時時有人垢病交通不便，但隨着屯馬綫開通，新界北基建日漸完善，當區樓盤也成為自住投資之選。今次介紹的放盤，位於屯門美樂花園，單位位於中層，為兩房實用間隔之餘，可望海景，屋苑附近設輕鐵站、巴士站等交通樞紐。

資料顯示，美樂花園位於湖翠路2號，為「中等入息家庭房屋計劃」資助房屋，共有10座，提供2,240伙單位，屋苑由1983年起入伙。

單位圖片︰

    點擊圖片放大
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同場加映︰【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股

放盤單位 屯門美樂花園1座中層A室（物業編號：AN225556）
實用面積 589平方呎
間隔 兩房
叫價 660萬（自由市場價）
賣點 可做九成按揭、開揚海景、雅裝即住、內籠寬敞、實用之選

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

http://www.manyw.com/details/?266710B

註︰

  • 以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。 
  • 投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 謝昕蕎

二手市場 美樂花園 屯門 祥益地產

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