【帶你睇盤】屯門589呎實用兩房　叫價660萬　連企理裝修望全海景

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市區樓價高企，不少人選擇到大西北置業，以住時時有人垢病交通不便，但隨着屯馬綫開通，新界北基建日漸完善，當區樓盤也成為自住投資之選。今次介紹的放盤，位於屯門美樂花園，單位位於中層，為兩房實用間隔之餘，可望海景，屋苑附近設輕鐵站、巴士站等交通樞紐。
資料顯示，美樂花園位於湖翠路2號，為「中等入息家庭房屋計劃」資助房屋，共有10座，提供2,240伙單位，屋苑由1983年起入伙。
單位圖片︰
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|放盤單位
|屯門美樂花園1座中層A室（物業編號：AN225556）
|實用面積
|589平方呎
|間隔
|兩房
|叫價
|660萬（自由市場價）
|賣點
|可做九成按揭、開揚海景、雅裝即住、內籠寬敞、實用之選
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
http://www.manyw.com/details/?266710B
註︰
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撰文 : 謝昕蕎