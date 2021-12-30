【電子商務】研究指本港九成人曾網購 45%人過去3個月曾觀看購物直播

樹仁大學與明匯智庫的研究發現九成受訪者曾網購，其中45%人過去3個月曾觀看購物直播，同時有一成人平均花費3000元以上在網購，反映網購愈趨普遍。

香港樹仁大學企業及社會發展研究中心與明匯智庫研究團隊，針對香港電商市場進行全方位調研，主要邀請逾20位的本港電商行業從業者進行深度訪談，整合分析14個章節，另外又在2021年3月至4月期間，進行網上問卷調查，成功收集1006份有效問卷，其中90%受訪者表示曾試過網購，過去3個月曾觀看網上直播的受訪者佔總人數的45%，反映網購和觀看網上直播，已經是不少香港市民生活的一部份。

研究亦發現，本港的網購變得普遍，有大約一成香港人每月平均花費3,000元以上。當中以購買家庭用品／雜貨、食品／飲品為主，其次為時裝和手袋、美容／化妝／護膚用品。

研究指出要確保電商行業可持續發展，平衡電商和消費者的利益，需要社會各界共同探討，而政府針對現有電商和網上活動的監管法規仍相對較少，面對日新月異的互聯網世界，現有條例需要與時並進。

研究指香港電商市場發展較優越的內地市場，港商要融入大灣區發展，香港政府亦應檢視現有法例，是否能配合大灣區電商營運環境的要求，例如通過公私合營的模式建設和改善不同類型的高科技物聯網倉庫基建、電子的交易平台、貨幣系統等，以及運輸和物流的物聯網系統、網上法律調解平台，提升香港整體的城市基礎建設，提高香港互聯網交易的公信力、為降低運輸和物流的成本等方面協作，以應付未來具有龐大發展潛力的電商市場作謀劃。

明匯智庫表示，青年人要發展網紅經濟，參與直播帶貨，入門檻雖然較低，但青年人要持之以恆參與電商發展，加上港青的創意，相信在大灣區一定能創出一片發展機遇。

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