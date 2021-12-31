【除夕好去處】中環「ZA 嘉年華」設巨型扭蛋機　Mirror Room預測來年運勢（多圖）

▲ 眾安國際由今日開始，在中環舉行「ZA 嘉年華」。（ZA提供圖片）

眾安國際由今日開始，在中環舉行「ZA 嘉年華」，設置2米高的巨型扭蛋機，更有打卡裝置「Mirror Room」。

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由12月31日起至明年1月23日，「ZA 嘉年華」將在中環登場。場內將有眾安國際的吉祥物 Zappy 和 Alfie ，以及巨型扭蛋機 PowerDraw。市民拍照打卡後，更可以在機身背面的一試手氣夾出扭蛋，將可贏得豐富獎品1份。

PowerDraw 將每日送出總值 20 萬豐富獎品，除了一系列 ZA 旗下品牌的限定優惠，更有其他商戶贊助禮遇，包括 Flash Coffee、MaskOn._、Cookie Vission、THANN等。

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設美食攤位、打卡專用「Mirror Room」

場內更集合12間城中人氣餐廳的美食攤位，必食推介包括創意料理「海膽魚子御結」、熱賣「流心曲奇餅」、最新「有氣冷萃咖啡」、懷舊小食「龍鬚糖」等。

「ZA 嘉年華」內更有打卡裝置「Mirror Room」，預測個人運勢。 Mirror Room 會根據名字、性別和星座為大家預測，並將預言投射在多面鏡牆上。在自選心水顏色燈光、預言和反射影像的下，參加者將有獨一無二的視覺體驗。

除此之外，ZA 更專門為今次活動推出一系列實用的周邊產品，除了大家熟悉的Zappy & Alfie公仔套裝，還有首次面世的特別版商品，包括ZA x Maskology聯乘口罩、tote bag等。大家入場時都會獲發 1 本會場限定 ZA Passport，只需於 ZA 嘉年華內完成指定任務儲印仔，就可到換領處免費換領心水禮物。

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責任編輯：葉泳珊