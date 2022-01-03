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【周焯華好友】時代環球復牌抽升逾一成　鄭丁港悉售持股套現、持貨兩年賬面蝕逾6100萬

股市 09:51 2022/01/03

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【周焯華好友】鄭丁港悉售時代環球近35%持股、套現2733萬元　持貨兩年賬面蝕逾6100萬

聯交所日前披露，「洗米華」周焯華好友、太陽國際 （08029） 主席鄭丁港將手上3.8億股或34.74%時代環球集團 （02310） 悉數出售，今次沽貨以場外方式進行，平均作價0.072元，料鄭丁港套現2733.72萬元，買家為時代環球集團聯席主席兼執行董事蔡潤初。上周二宣布停牌的時代環球今復牌，股價早段抽升11.1%，報0.08元，仍未脫離「仙股」行列，成交額1.7萬元。

【ET開市直擊】2022年港股何去何從？溫傑教你入手收息股攻略！【按此即睇】 

鄭丁港旗下帝國科技推首款NFT遊戲　下周一起封測、明年首季上線，看【下一頁】

聯交所文件顯示，鄭丁港旗下Rich Vision Developments Limited在「平安夜」24日與蔡潤初旗下Great Match International Limited 簽訂買賣協議，轉讓3.80億股時代環球集團，買賣於周二（28）日完成。

值得留意是，鄭丁港在2019年9月以均價0.3194元，收購2.19億股，涉資7001.60萬元，其後在2020年7月以均價0.145元，收購1.27億股，涉資約1835.14萬元，若不計買賣手續費等，估計鄭丁港持貨2年賬面蝕6103萬元。

逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備【按此即睇】 

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港股 時代環球集團（02310） 鄭丁港 周焯華 太陽國際（08029）

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