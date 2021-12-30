  • 18°C
香港時間 : 20211230日 (四) 19:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電動車】傳現代汽車停止開發燃油引擎　加速汽車產品電動化

科技 18:02 2021/12/30

分享：

（現代汽車官網截圖）

近年愈來愈多車廠搶攻電動車市場，據《南韓經濟日報》（Korea Economic Daily ）日前引述消息人士指，現代汽車（Hyundai）更於今月關閉了研發中心的引擎設計部門，僅留下部份員工持續改進現有引擎，其餘員工則會負責Hyundai電動車相關工作，似乎有意停止開發燃油引擎，趕上轉型推出電動車的步伐。

報道指，Hyundai還將其大樓改裝作電動車開發用途，包括原本用作研發動力系統的開發中心將改建成電氣化測試設施，效能開發中心則轉型為電動化機器服務專用。Hyundai還將開設全新的電池開發中心，以及研究員正採購電池和芯片零件供應商。

【電動車】打破詐騙疑雲？　電動車初創Nikola交付首架電動貨車

【Tesla】Tesla Cybertruck車身顏色無得揀　Elon Musk：許多第三方包膜

事實上，不少國家和地區已劃下了停售燃油引擎汽車的時間表，轉型到電動車世代。早前亦Hyundai新上任的研發部門負責人朴正國（Park Chung-kook）亦曾經表示，無可避免汽車產品電動化，這轉變更有助Hyundai搶佔未來的汽車市場商機。

【跨領域】 比亞迪擬推智能手錶取代車匙　預計本月發布

責任編輯：張寶燕

相關文章

【元宇宙返工】南韓手遊公司公布旗下元宇宙都市　結合區塊鏈生態系統（有片）
今日
【元宇宙返工】南韓手遊公司公布旗下元宇宙都市　結合區塊鏈生態系統（有片）
【小米宇體】免費下載！小米新字體MiSans　全球可用
2021/12/29
【小米宇體】免費下載！小米新字體MiSans　全球可用
【CES預告】三星將展示多種創新項目　AI、3D沉浸式體驗應用
今日
【CES預告】三星將展示多種創新項目　AI、3D沉浸式體驗應用
【CES預告】LG將推出透明OLED屏幕　配合商業用途
今日
【CES預告】LG將推出透明OLED屏幕　配合商業用途

你可能感興趣

【元宇宙返工】南韓手遊公司公布旗下元宇宙都市　結合區塊鏈生態系統（有片）
今日 11:00
【元宇宙返工】南韓手遊公司公布旗下元宇宙都市　結合區塊鏈生態系統（有片）
【小米宇體】免費下載！小米新字體MiSans　全球可用
20:26 2021/12/29
【小米宇體】免費下載！小米新字體MiSans　全球可用
【CES預告】三星將展示多種創新項目　AI、3D沉浸式體驗應用
今日 14:45
【CES預告】三星將展示多種創新項目　AI、3D沉浸式體驗應用
汽車 電動車 現代汽車 晶片 南韓 設計

下一篇文章

【CES預告】LG將推出透明OLED屏幕　配合商業用途
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【科研產業】理大夥美國馬里蘭大學設產品可靠性暨系統安全研發中心　預防產品故障
【科研產業】理大夥美國馬里蘭大學設產品可靠性暨系統安全研發中心　預防產品故障
【小米新品】小米Watch S1攻商務市場　同場加推第三代降噪耳機
【小米新品】小米Watch S1攻商務市場　同場加推第三代降噪耳機
【小米發布會】小米12系列正式登場　雷軍：為求與蘋果競爭
【小米發布會】小米12系列正式登場　雷軍：為求與蘋果競爭
【元宇宙返工】南韓手遊公司公布旗下元宇宙都市　結合區塊鏈生態系統（有片）
【元宇宙返工】南韓手遊公司公布旗下元宇宙都市　結合區塊鏈生態系統（有片）
【數碼開箱】埃及木乃伊開箱　揭法老王真面目
【數碼開箱】埃及木乃伊開箱　揭法老王真面目
【小米宇體】免費下載！小米新字體MiSans　全球可用
【小米宇體】免費下載！小米新字體MiSans　全球可用
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款