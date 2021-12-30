【電動車】傳現代汽車停止開發燃油引擎　加速汽車產品電動化

▲ （現代汽車官網截圖）

近年愈來愈多車廠搶攻電動車市場，據《南韓經濟日報》（Korea Economic Daily ）日前引述消息人士指，現代汽車（Hyundai）更於今月關閉了研發中心的引擎設計部門，僅留下部份員工持續改進現有引擎，其餘員工則會負責Hyundai電動車相關工作，似乎有意停止開發燃油引擎，趕上轉型推出電動車的步伐。

報道指，Hyundai還將其大樓改裝作電動車開發用途，包括原本用作研發動力系統的開發中心將改建成電氣化測試設施，效能開發中心則轉型為電動化機器服務專用。Hyundai還將開設全新的電池開發中心，以及研究員正採購電池和芯片零件供應商。

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事實上，不少國家和地區已劃下了停售燃油引擎汽車的時間表，轉型到電動車世代。早前亦Hyundai新上任的研發部門負責人朴正國（Park Chung-kook）亦曾經表示，無可避免汽車產品電動化，這轉變更有助Hyundai搶佔未來的汽車市場商機。

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責任編輯：張寶燕