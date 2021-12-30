【氣候危機】金管局氣候壓力測試：資本充足率可5年跌3百分點　余偉文：銀行須有系統管理氣候風險

▲ 【氣候危機】金管局發布氣候風險管理監管政策手冊 余偉文：銀行必須有系統管理氣候風險

金管局總裁余偉文發表網誌，公布年初由20家本地銀行和7家國際銀行在香港的分行，參與由金管局開展的氣候風險壓力測試試驗計劃結果。同時，金管局發布有關氣候風險管理的監管政策手冊，要求銀行充份了解氣候風險的傳遞機制，因應自身的經營模式，能有效量度、監察、披露和管理好氣候風險。

余偉文指，壓測結果顯示氣候風險對銀行的影響絕不容忽視。雖然香港銀行的資本充足水平極高，有餘裕以承受這種衝擊，但壓測同時顯示，銀行必須有系統地管理好氣候風險，支援客戶轉型，以避免壓測情境下可能出現的衝擊。

金管局氣候壓測：資本充足率可5年跌3百分點

氣候壓測試驗包含了三個情境，分別為極端天氣日益頻繁、有序轉型以及失序轉型。壓測結果顯示，氣候風險壓力下，和房屋按揭貸款及高排放行業貸款有關的預期信貸損失在各個壓力情境下大增，削弱銀行的盈利和資本，以具本地系統重要性的銀行為例，其資本充足比率在失序轉型的情境下於5年間平均下跌3個百分點，意味銀行需要更多營運資本，銀行自身的營運亦在實體風險的情境下受到干擾。

據金管局季報，於9月底，香港銀行等註冊認可機構的普通股權一級資本比率為16.3%，遠高於最低要求的4.5%。

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