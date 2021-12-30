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安坐家中嘆多國海鮮　網店疫下日本直送海產大賣

Hot Talk 18:15 2021/12/30

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Kenny 親人從事漁業，專營本地和環球海鮮。有漁船及相關人脈，令他們可以拿到第一手貨源在網上買賣。後來因爲認識到日本和韓國的貨主，更將貨品種類擴展到飛機直送的刺身。想知更多，立刻重溫：

皇牌節目 :《ET開市直擊》2022年港股何去何從？即睇收息股攻略！【按此-附TIME　CODE】

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