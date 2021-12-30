安坐家中嘆多國海鮮 網店疫下日本直送海產大賣 Hot Talk 18:15 2021/12/30 分享： Kenny 親人從事漁業，專營本地和環球海鮮。有漁船及相關人脈，令他們可以拿到第一手貨源在網上買賣。後來因爲認識到日本和韓國的貨主，更將貨品種類擴展到飛機直送的刺身。想知更多，立刻重溫： 皇牌節目 :《ET開市直擊》2022年港股何去何從？即睇收息股攻略！【按此-附TIME CODE】 相關文章 監管明年有望鬆綁？科技股年底低撈部署即睇 今日 監管明年有望鬆綁？科技股年底低撈部署即睇 溫傑預測恒指明年高低位 有機會下試20000至22000點？ 今日 溫傑預測恒指明年高低位 有機會下試20000至22000點？ 書店未成絕響？小店趣味書吸客 連避難書都有！ 今日 書店未成絕響？小店趣味書吸客 連避難書都有！ 安坐家中嘆多國海鮮 網店疫下日本直送海產大賣 今日 安坐家中嘆多國海鮮 網店疫下日本直送海產大賣 你可能感興趣 監管明年有望鬆綁？科技股年底低撈部署即睇 今日 13:46 監管明年有望鬆綁？科技股年底低撈部署即睇 溫傑預測恒指明年高低位 有機會下試20000至22000點？ 今日 13:45 溫傑預測恒指明年高低位 有機會下試20000至22000點？ 書店未成絕響？小店趣味書吸客 連避難書都有！ 今日 17:30 書店未成絕響？小店趣味書吸客 連避難書都有！ 收息股 日本 南韓 海鮮 港股