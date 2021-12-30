【Omicron變種】難逃T細胞 兩外國研究：或降低重症

不少研究指出，新冠肺炎Omicron變種病毒比過往變種更具疫苗逃逸力，對全球民眾健康構成新威脅。南非及美國的最新研究發現，人體自身免疫系統的T細胞能有效察覺及攻擊Omicron變種，或降低重症出現的機會。

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開普敦大學傳染病及分子醫藥研究所的實驗中，安排已接種輝瑞或強生疫苗與未打疫苗的新冠康復民眾，曝露在複製的Omicron變種病毒環境，然後檢測參與者體內T細胞對Omicron變種病毒的反應。

研究人員周二（28日）表示，即使Omicron變種突變更多及更有效突破中和抗體，但免疫系統中的T細胞仍有效發現Omicron變種病毒。研究人員認為，只要T細胞提供足夠免疫力，即可降低感染Omicron變種後出現重症的機率。

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同日，美國加州拉霍亞免疫學研究所（La Jolla Institute for Immunology）亦有類近研究發現。研究員指多數T細胞面對Omicron變種病毒時，抗原表位依然完整，即變種病毒無法大規模避過T細胞的反應。

因此，研究員對目前情況感到樂觀，表示現階段依靠疫苗引入人體的T細胞將能應對所有已知變種病毒。不過，研究員認為仍需持續監察情況，未來可能出現能夠降低T細胞作用的變種病毒。

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責任編輯：吳漢培