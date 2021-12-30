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【除夕交通】九巴設西九跨年演唱會散場綫 13條常規綫延長服務至凌晨後

理財智慧 17:29 2021/12/30

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明晚(31日)西九文化區舉行《香港跨年倒數演唱會》，為配合有關活動，九巴表示將於2022年1月1日凌晨開設13條跨年巴士綫，在演唱會結束後由匯民道柯士甸站巴士站開出，接載觀賞演唱會的市民。

同場加映：【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股

此外，九巴亦會延長13條常規綫的服務時間至凌晨後，方便市民在西九及港島迎接新年後可使用巴士服務。

有關西九文化區的巴士綫以及13條常規綫延長服務時間，詳情如下：

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責任編輯：羅浩濂

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