【除夕交通】港鐵服務時間延長1小時　巴士渡輪加開班次　蘭桂坊下午起封路

運輸署今日（30日）提醒市民，留意明天除夕夜為配合節日慶祝活動，中環蘭桂坊一帶明日下午2時起，至翌日上午5時實施封路安排。

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就公共運輸方面，明日將實施以下服務調整：

(i) 港鐵八條鐵路線（迪士尼線及機場快線除外）明日下午會加強班次，並延長服務1小時。輕鐵所有路線明日亦會延長服務時間1小時；

(ii) 部分巴士及專線小巴路線會調整、加強服務或延長服務時間。特別巴士路線亦會於明日及2022年1月1日提供服務；

(iii) 電車服務會延長服務時間至翌日凌晨2時30分；

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(iv) 中環至半山自動扶梯系統會延長服務時間至翌日凌晨3時；及

(v) 往來中環及尖沙咀的渡輪亦會延長服務時間至翌日凌晨1時，而往來中環及坪洲的渡輪則會於2022年1月1日凌晨1時及凌晨1時45分別加開一班往中環及一班往坪洲的班次。



運輸署籲市民請留意各相關公共運輸服務營辦商的乘客通告。

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