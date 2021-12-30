  • 19°C
香港時間 : 20211230日 (四) 18:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【除夕交通】港鐵服務時間延長1小時　巴士渡輪加開班次　蘭桂坊下午起封路

理財智慧 17:39 2021/12/30

分享：

運輸署今日（30日）提醒市民，留意明天除夕夜為配合節日慶祝活動，中環蘭桂坊一帶明日下午2時起，至翌日上午5時實施封路安排。

 

同場加映：【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股

就公共運輸方面，明日將實施以下服務調整：

(i) 港鐵八條鐵路線（迪士尼線及機場快線除外）明日下午會加強班次，並延長服務1小時。輕鐵所有路線明日亦會延長服務時間1小時；
(ii) 部分巴士及專線小巴路線會調整、加強服務或延長服務時間。特別巴士路線亦會於明日及2022年1月1日提供服務；
(iii) 電車服務會延長服務時間至翌日凌晨2時30分；

【筍工推介】觀塘民政署招聘項目統籌 月薪逾1.6萬元 中學畢業即可申請 【見下頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7


(iv) 中環至半山自動扶梯系統會延長服務時間至翌日凌晨3時；及
(v) 往來中環及尖沙咀的渡輪亦會延長服務時間至翌日凌晨1時，而往來中環及坪洲的渡輪則會於2022年1月1日凌晨1時及凌晨1時45分別加開一班往中環及一班往坪洲的班次。

運輸署籲市民請留意各相關公共運輸服務營辦商的乘客通告。

同場加映：【iM Cafe】美股升港股Sink 2022年仲炒唔炒港股？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 陳楚琨

蘭桂坊 運輸署 電車 港鐵 巴士 香港 運輸 港鐵 渡輪 交通

上一篇文章

【帶你睇盤】屯門兩房上車盤　400幾呎賣550萬　單位同時放租　月租1.25萬

下一篇文章

【除夕交通】九巴設西九跨年演唱會散場綫 13條常規綫延長服務至凌晨後
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【公屋裝修】 一家3口喜派380呎公屋 花25萬裝修全屋簡約風 兒子房間費煞思量 玻璃趟門改善採光不足
【公屋裝修】 一家3口喜派380呎公屋 花25萬裝修全屋簡約風 兒子房間費煞思量 玻璃趟門改善採光不足
【阿里巴巴9988】阿里傳向上海國企 洽售微博近3成股權
【阿里巴巴9988】阿里傳向上海國企 洽售微博近3成股權
【樓市現象】2022居屋快推出 綠表客搶先年底前入市 658萬元購筲箕灣居屋王愛蝶灣
【樓市現象】2022居屋快推出 綠表客搶先年底前入市 658萬元購筲箕灣居屋王愛蝶灣
【理財個案】44歲女醫生手持近3千萬資產 該如何考慮退休安排？
【理財個案】44歲女醫生手持近3千萬資產 該如何考慮退休安排？
【投資部署】蘇民峰2022虎年預測 率先披露投資部署：1月入市港股 最睇好邊類股票?
【投資部署】蘇民峰2022虎年預測 率先披露投資部署：1月入市港股 最睇好邊類股票?
【職場熱話】港男失業照俾5K家用 做兼職外賣扮返工 經歷引起共鳴
【職場熱話】港男失業照俾5K家用 做兼職外賣扮返工 經歷引起共鳴
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款