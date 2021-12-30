【美國疫情】CDC料4周内 多4.4萬人死於新冠

Omicron變種正逐漸取代Delta變種，美國本周二（28日）錄得逾51萬宗確診創單日新高。美國疾控中心（CDC）周三（29日）發表報告，預測美國在接下來四周内，會再多4.4萬人死於新冠肺炎。

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根據約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）的數據，美國已有超過82.1萬人死於新冠肺炎。

美國有綫新聞網絡（CNN）報道，CDC預計到了明年1月22日，新冠肺炎死亡人數會增加約4.4萬人，累計料達到86.6萬人。

而美國每年的流感死亡人數通常介乎1.2萬至5.2萬，遠低於新冠肺炎死亡人數。

根據CDC的預測，美國每日新增新冠患者死亡人數將由目前的1,523人升至1,800人，升幅達18%。CDC估計下月初的死亡人數會錄得最快升幅，並於22號之後逐步放緩。

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根據美國衛生及公共服務部（HHS）的數據，美國截至周二（28日）共有76,779名新冠患者住院。

CDC預計住院人數會連續第6周上升，料到了下月21日時，每日新增住院人數會介乎1.14萬至2.88萬。

CDC已長達數月沒有公布預測確診數字上升或下降。但本周是自新冠疫情爆發以來，CDC首次沒有公布預計新增確診數字。

CDC解釋指最近的預計確診數據可信性低，因此CDC將繼續收集和分析預測數據，但在觀察到可信性改善前都不會總結預測數據。

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責任編輯：鄭錦玲