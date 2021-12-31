【蘋果動向】外媒預測2022年蘋果新品　有望推出首款AR / VR頭戴裝置？

▲ （蘋果官網圖片）

2021即將結束，回顧蘋果（Apple）今年發布了全新iPhone 13系列及新MacBook等產品，都是走保守路線的常規升級，展望明年會有甚麼新品發布？綜合外媒預測，蘋果明年將推出多款創新科技設備，包括首款擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）頭戴式裝置﹑帶有無線充電功能的iPad Pro等新品。

外媒預測十款蘋果新品：

MacBook Air

據外國科技網站9To5Mac報道，在來年新款MacBook Air會捨棄了標誌性的錐形設計，改為和MacBook Pro類似的平邊設計 。同時據號稱「最強蘋果分析師」的天風國際分析師郭明錤預測，2022年MacBook Air將會提供更多顏色選擇，並採用全新的M2處理器，整體風格會與24吋iMac類似，有機會採用白色邊框和白色鍵盤，不過定價也會比目前的版本高一些。

Mac mini

據彭博社報道，蘋果會在來年推出新Mac mini，但機款規格會比目前更高，搭載全新自家芯片；據著名爆料達人Jon Prosser指，Mac mini將採用類似玻璃的反射材質進行外機殼設計並配備鋁製外殼。

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Mac Pro

蘋果將計劃推出由Apple Silicon驅動的新款Mac Pro，體積更可能只是目前Mac Pro的一半。預計將內置全新設計的高效能 M 系列芯片，有傳言指用戶可選擇20/40CPU核心，當中GPU核心數高達64/128核心。

新款 iMac

雖然蘋果早於今年4月時推出了全新的 24 吋 iMac，但果粉仍在期待出現27吋的iMac。因此外界普遍預計蘋果將在2022年會推出由 Apple Silicon 驅動的新款 27 吋 iMac。

而新款iMac可能內置高端Apple Silicon芯片，傳聞指iMac將首次採用miniLED屏幕和ProMotion技術，採用16GB RAM/512GB SSD 存儲空間，機身包含一個HDMI端口、一個SD卡插槽和多個USB-C/Thunderbolt連接孔。

iPad Pro

據彭博社報道，蘋果正在開發重新設計，去採用玻璃背蓋的iPad Pro。此一變化可能使iPad Pro首次可以支援無線充電，以及支援反向無線充電，如可為 iPhone 或 AirPods等產品充電。另外新款iPad Pro也有機會首次將mini-LED屏幕擴展到11吋的iPad Pro上。

iPhone SE 3

據預估， iPhone SE 3在硬件上仍沿用上一代的外型設計，將配備4.7吋屏幕，搭配指紋HOME鍵，背面仍保留12MP單攝設計，並內置增加了A15芯片和支援5G。亦有傳聞指稱蘋果會再進一步降價以吸引Android用戶跳槽，並打入中階的5G市場。

iPhone 14

有傳iPhone 14會進行重大改革，採用與iPhone 4類似的設計並推出4款機型，分別由兩款6.1吋及兩款6.7吋組成，分為iPhone 14、iPhone 14 Max、iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max。當中iPhone 14 Max會定價900 美元（約7,018港元），預估將成為蘋果歷來最平的大屏幕手機。

Apple Watch Series 8

Apple Watch 系列在2022年預計將推出3個型號，包括首次出現的主打極限運動的耐用版本﹑Apple Watch Series 8及Apple Watch SE。在健康技術方面，Apple Watch Series 8有望加入體溫傳感器，實現額外的健康和健身應用。

AR / VR 頭戴裝置

隨著元宇宙熱潮興起，彭博社記者Mark Gurman 表示，傳聞蘋果會推出專注於遊戲、媒體消費和通訊功能的AR / VR 頭戴式裝置。相信裝置會內建極高階的處理器，以及多款鏡頭。預計將於2022 年第二季開始量產，並於 2022 年第四季推出。

AirPods Pro 2

AirPods Pro 2 未來會將重點關注與健康或健身有關的追蹤功能，以及採取簡約的設計，去移除目前AirPods Pro的耳機柄，採用圓形的耳機設計。

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責任編輯：黃顯晴