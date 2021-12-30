【賣地計劃】明年首季私宅供應量約5,680伙　發展局︰全年供應量逾2萬伙　超越目標數字55%

政府公布明年第一季（1月至3月）賣地計劃，發展局局長黃偉綸指，計及不同來源的私人住宅單位供應量，預計整季私宅供應量達5,680伙，加上早前3個季度的14,400伙，全年私宅供應量達20,080伙，數字超過今年12,900伙的目標約55%。

黃偉綸表示，下一季不同來源的私宅供應，包括屯門住宅用地，涉及2,020伙，有關用地亦將實行單位面積限制，即約280平方呎的面積下限；此外，港鐵亦會在下季推出將軍澳百勝角通風樓用地，涉550伙，同樣將會引入面積下限；而由市建局推出的土瓜灣榮光街等兩個招標項目，涉及890伙；加上其他私人發展及重建項目，整季整體私人住宅供應達5,680伙。

黃偉綸續指，數字加上今年首3季合共14,400伙供應，今個財政年度預計供應量達20,080伙，較政府推地目標的12,900伙多出55%。他同時表示，連同未來數月進行的私人重建項目，整體供應數字有機會進一步上調。

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