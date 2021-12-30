【私隱危機】訪客Wi-Fi系統發現安全漏洞 全球大量旅館均採用 恐釀個人資料安全危機

在每個人都極度依賴網絡的今天，酒店為訪客提供 WiFi 已經是不可或缺的服務，但在方面使用同時，個人私隱可能也會受到相當大的威脅。

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根據消息指，名爲 Airangel HSMX Gateway 的系統是不少酒店都有使用的訪客WiFi方案，而在2018年時，一位安全研究人員 Etizaz Mohsin在旅遊，使用酒店WiFi時發現有另一個網關正在從另一個伺服器同步文件，包含酒店系統的備份檔案和客人資料，後來他繼續尋找其他漏洞，結果找到另外 5 個可能危及網關和客人資料安全的漏洞，例如客人聲明、房間號碼和電郵地址等都有機會外洩。

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而Airangel方面則表示自2018年起就公司就停止了銷售該裝置，而且不再提供支援，但直至目前為止，仍然有大量酒店、商場和會議場所使用該款訪客Wi-Fi系統，主要包括英國、德國、俄羅斯和中東地區。Mohsin指，這些裝置的硬編碼密碼很容易被猜到，在登入之後就可以遙距存取設定和數據庫，權限之廣泛，基本上可以稱之是爲所欲爲，將對客戶個人資料安全上生重大威脅。

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記者：鄭日棱