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【全民送貨】外送平台DoorDash要求員工參與送貨　CEO也不例外

商業 18:00 2021/12/30

分享：

新冠疫情下，人們對於外送速遞的需求愈來愈大。日前外國提供食物、雜貨的外送平台 DoorDash 要求所有員工，包括行政總裁，每月至少送貨一次。然而，並非所有員工都對此舉感到滿意，並在社交平台上揭露此事。

DoorDash推行WeDash計劃，指示全體員工，包括辦公室的後台員工，都需要每月至少擔任一次送貨司機。假如未能完成，亦可以選擇其他體驗，例如支援客戶服務。

據DoorDash發言人表示，WeDash是該公司的旗艦員工互動計劃，目的是讓員工直接了解他們所提供的技術服務是如何振興當地經濟，從中亦能幫助他們打造更好的產品服務。

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自稱DoorDash工程師網上投訴

一名年薪約40萬美元（約311萬港元）的DoorDash員工於匿名員工社交平台（Blind）上分享他對此計劃的不滿，並附上「DoorDash讓工程師送外賣」這個標題。他提及到強制性的WeDash計劃將於明年開始，員工需要每個月送一次貨，而且其表現會被評估。他認爲自己當初入職時並沒有報名參加這個計劃，故對此計劃十分不滿。

自12月19日起，這個帖子已經有超過1,600則留言，有人認爲計劃並不合理，而且會令多數員工離職。

然而，並不是所有員工都對WeDash感到不滿。有員工在帖子下留言表示他和他的同時都對計劃感到興奮，認爲可以更加了解自己的工作，從而改進自己的工作表現。亦有員工表示雖然送貨的工作並不困難，但也應該在僱傭合約上列明清楚。

DoorDash就是次事件作出回應，指出社交平台上的留言並不反映整體員工的意見，亦表示WeDash計劃自公司成立以來就一直存在，只是早前因新冠疫情影響而暫停。

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責任編輯：吳嘉雯

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