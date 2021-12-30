【證監執法】遠大國際期貨遭證監會重罰800萬　涉反洗黑錢不力、未發現10萬宗自我配對交易

▲ 【證監執法】遠大國際期貨遭證監會罰款800萬 涉反洗黑錢不力、未發現10萬宗自我配對交易

證監會公告，譴責遠大國際期貨並處以罰款800萬元，指出遠大在2017年10月至2018年10月期間沒有遵守打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定和其他監管規定，證監會也暫時吊銷遠大的負責人員梁本有牌照，為期8個月，至明年8月27日。

證監會調查發現，遠大沒有對103名客戶用以發出交易指示的客戶自設系統進行任何盡職審查，以致其未能妥善評估並管理與其客戶使用該系統相關的洗錢及恐怖分子資金籌集風險和其他風險。

證監會：遠大未發現逾10萬宗自我配對交易

證監會識別到存入4名客戶的帳戶內的款項與他們所聲明的財政狀況並不相稱，而即使遠大聲稱其知悉該等異常情況，但卻未能證明其曾就有關存款進行適當查詢，並妥善處理所涉及的洗錢及恐怖分子資金籌集風險。

證監會更指出，遠大沒有設立有效的持續監察系統以偵測客戶帳戶內的可疑交易模式，導致其未能偵測出在9個客戶帳戶內進行的100,989項自我配對交易。

證監會指，遠大的系統及監控措施並不足夠或成效不彰，且該公司沒有確保遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》、《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》和《操守準則》。

決定罰款800萬元和暫時吊銷遠大負責人員牌照，證監會表示，已考慮到遠大沒有勤勉盡責地監察其客戶活動屬嚴重缺失，罰則須有阻嚇力，而遠大和梁本有過程中與證監會合作，亦無證監會紀律處分的紀錄。

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