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【英國疫情】隔離縮至5日減人手荒？ 政府明言無計劃

環球社會熱點 17:26 2021/12/30

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英國近期新冠肺炎確診人數大增，多個行業因僱員需接受隔離而人手不足。英國有意見促請政府，縮短隔離時間至5日緩解國民保健服務（NHS） 人手短缺問題。英國官員表示，政府無計劃縮短隔離時間。有醫學組織批評英國首相約翰遜，對人手不足情況視而不見。 

英國快速檢測工具短缺 阻隔離醫護復工 【下一頁】

英國殘疾人士、健康及工作國務大臣史密斯（Chloe Smith）周三（29日）出席英國廣播公司（BBC）節目時表示，政府未有計劃將確診者自我隔離時間縮短至5日。史密斯表示，當局最近才將隔離時間由10日縮短至7日，希望再觀察一段時間，確保措施運作順利。史密斯強調，目前隔離時間合理，因此當局未有進一步修改計劃。

英國牛津大學教授貝爾（John Bell）表示，若配合LFT快速測試，英國或可像美國縮短隔離時間至5日。他指英國當局已利用LFT檢測辨識患者，將隔離時間縮短至7日，LFT測試是衡量確診者重返社區的較佳方式。被問及是否支持進一步縮短隔離時間，貝爾回應若有LFT檢測配合就會支持。

【Omicron來襲】 港股年底前走勢如何？【按此即睇】

英法確診再創新高 西班牙縮短隔離 【下一頁】

英國醫學會（British Medical Association）主席納格保羅（Chaand Nagpaul）批評，約翰遜（Boris Johnson）對醫護人手不足情況視而不見。英國NHS服務供應商組織（NHS Providers）行政總裁霍普森（Chris Hopson）警告，員工請假情況明顯增加，多個組織領袖認同情況或造成比新冠患者激增帶來的更大挑戰。有專家預測，最壞情況或會多達4成倫敦NHS員工無法工作。

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責任編輯：李俊儀

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