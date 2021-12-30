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【賣地計劃】政府公布下季賣地計劃　屯門用地私樓單位面積不小於280呎

股樓投資 16:53 2021/12/30

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政府公布明年第一季（1月至3月）賣地計劃，發展局局長黃偉綸指，政府將為屯門一幅住宅用地設單位面積下限，有關限制為26平方米，即約280平方呎。

黃偉綸指，考慮到去年觀塘安達臣道首置項目，單位面積最小限制為24平方呎，即約250平方呎。他表示，由於屯門用地會用作與建私人住宅，而在「置業階梯」概念中，私樓比資助房屋位於更高階級，因此其面積下限也應較資助房屋稍高。他又指，近5年來，約有13%私樓供應單位面積低於26平方米，預計是次限制措施推出後，會對1%私樓供應造成影響，認為數字屬合理範圍內。

同場加映︰【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股

事實上，早於今年10月，發展局局長黃偉綸已表示，為了解決納米樓問題，政府當局提出「住大啲」願景，有意在未來推售私人住宅用地時訂下最低面積限制，並隨即開始研究。當時他透露，政府會參考市區重建單位，考慮對市民的影響，再取得平衡，而有關研究料短期內完成，最快可於明年推行。

【2022年部署】一文看盡 12間大行予恒指明年目標水平【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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