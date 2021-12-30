【美元定存】半年美元定存最高息0.9厘 專家籲趁機開立定存冀滙息雙賺

▲ 美元定期存款除了保本賺息外，更可博美滙指數升值、滙息雙收。

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美滙指數今年累升約6.6%，主因是憧憬聯儲局於明年開始展開加息周期，以及歐元積弱，變相推升美元。雖然昨晚市場擔心Omicron的殺傷力，令美滙指數失守96關，但專家普遍預期美元未見頂，升浪延續至明年上半年，大行花旗更料美滙指數於來年首季或突破98高位。

業界建議散戶若對美元有需要者，不妨開立美元定期存款，尤其是港銀早已偷步加美元定存息，博滙息兼賺。市料美國或於2022年6月起加息，專家遂建議追息族敍造半年美元定期存款，適逢近期有3間大小行搶閘上調半年期定存年息，包括星展、集友及富邦，令破頂息頻現，在美國收水前搶吸美元。

比併半年美元定期存款，目前以富邦的0.9厘年息最高。不過，如以存款上限計，集友的封頂額為1000萬港元，再按其存息0.85厘計，千萬富翁至少賺息逾4萬港元。

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花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，已將美國首次加息25點子的基本預測，從2022年12月提前至明年6月，隨後按季度加息，這意味着2022年加息3次。不過，散戶須緊盯來年首季的市況，尤其是通脹是否續強勁。而聯儲局官員在今年12月宣布，將每月150億美元的縮減買債規模，加快至每月300億美元，料明年3月結束，為加息打開了更早的窗口。

展望美元走向，陳正犖料，美滙指數於未來3個月預測，從97.52已上調至98.22，半年至1年稍回至97.565，長線預測目標為96.4。

星展香港財資市場部董事總經理王良享今午對媒體說，料美元暫未見頂，且保持強勢至大概明年次季，但參考美國的加息周期，當落實加息後美元往往掉頭回落，故預計美元明年的走向可能先高後低、升幅或不及今年。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪