企業管治結合可持續發展　中國電力堅持踏上綠色低碳發展路

▲ 中國電力為小崗村量身打造的綜合智慧能源項目，協助美麗鄉村建設。

中國電力國際發展有限公司（下稱中國電力）於香港會計師公會舉辦的「2021最佳企業管治及ESG大獎」的企業管治獎項類別中，榮獲H股公司與其他中國內地企業組別「評判嘉許」大獎。該大獎旨在鼓勵公司及機構融合管理及實踐企業管治與可持續發展，而這正是中國電力現時積極推進的重點工作範疇。



力爭躋身世界一流企業



在國家提出「雙碳」目標的大背景下，在能源清潔化、多元化、數位化、智能化的變革大趨勢下，中國電力順時應變，開始一場發展理念、體制機制、戰略轉型的系統性革新。



2021年10月23日，該公司在北京、香港兩地舉辦了新戰略發布會，意味着其定位正緊貼社會發展不斷蛻變。公司董事局主席賀徙接受訪問時說道：「過去很多年，中國電力在大眾眼中可能是純粹的發電企業，或是綜合型能源企業。但這個定位已無法適應『雙碳時代』的來臨，也難以承載國家、社會、股東及員工對公司的期待。」



他補充，新的管理團隊自今年組建以來，為公司發展規劃作出重大調整，公司未來將會致力於成為多重業務於一身的新型企業，包括投資建設、技術研發、清潔低碳能源生產商、綠色能源技術服務商及雙碳生態系統集成商。



「中國電力的新戰略，確立了我們成為『世界一流綠色低碳能源供應商』的企業願景。我們要以『低碳賦能美好生活』為企業宗旨，以『綠色賦能 智慧創新 共同成就』為核心理念。」賀徙闡釋。具體來說，就是通過綠色能源賦能全球客戶，全面服務電力能源行業和經濟社會低碳轉型，讓低碳生產及零碳生活觸手可及；不斷尋求技術、模式、管理、服務創新和突破，打造智慧能源生態體系，打破邊界、引領價值；攜手同行、融合共贏，與合作夥伴共用綠色發展成果，為客戶提供更有價值的低碳產品與服務、為股東創造最優投資價值、為員工創造成長成才，實現夢想的舞台。



以新願景、新使命、新理念、新定位為引領的中國電力，同時確立了三個階段的發展目標：至2025年成為中國一流的綠色低碳能源供應商，清潔能源佔比超過90%，清潔能源收入佔比超過70%；到2030年邁向世界一流綠色低碳能源供應商，清潔能源佔比超過95%；以及在2035年成為世界一流的綠色低碳能源供應商。



全方位優化產業結構



在新戰略的指引下，中國電力秉承其企業理念、企業宗旨，大力推動產業優化升級。

▲ 全國首批單體容量最大的平價上網光伏試點項目——中電朝陽平價光伏項目。

▲ 北京市海澱區北科產業園綜合智慧能源項目。

推動綠色賦能。在實踐環保方面，中國電力積極推動清潔轉型，開展產業結構優化。以高效、可持續投資開發優質清潔能源專案，大力進軍光伏、風電市場，迅速提升企業清潔能源佔比。聚焦大基地建設。積極培育綜合智慧能源專案涵蓋分布式光伏、分散式風電、分布式燃機、多能互補、風光火儲一體化等類型。遼寧朝陽、湖北麻城市等多能互補百萬千瓦新能源基地建設有序推進。並將綜合智慧能源服務拓展至中國廣袤的鄉鎮農村。在江蘇省蘇州市蔣巷村打造「零碳、數字樣板村」；在遼寧省朝陽縣打造「綠色清潔能源基地+縣域開發樣板房」。以提供綠色低碳能源解決方案為立足點，致力於鄉村振興、建設美麗中國。

同時，中國電力着力智慧創新，緊跟能源技術與數字技術深度創新融合的發展趨勢，攜手華為、騰訊等企業，實現了智能光伏解決方案應用合作、綜合智慧能源應用合作等多平台戰略合作專案的成功落地。在山西大同光伏領跑者專案中，中國電力運用華為智能光伏解決方案實現了「零故障」一次並網成功，為新能源產業的數位化、智能化轉型打造了示範標杆。與此同時，聚焦傳統產業的改造升級、新技術的集成應用，着力提升科技創新效能和效益。

▲ 疫情初始，中國電力大別山電廠第一時間全力協調資源，為武漢保電。

中國電力注重共同成就。有效保障全體股東的利益。公司上市以來維持穩健的派息水準，最低派息率由上市初期的25%上升至現時的50%，在2017年至2019年連續三個財政年度的派息率更達到100%，充分體現與股東共用發展紅利的承諾。實現企業與員工共同成長，為員工持續加強人才隊伍建設，完善人才引進培養和管理體系，為員工提供更多的發展機會。針對社會責任開展員工關愛活動，讓員工感到溫暖。不斷優化公益活動管理，推進「映山紅」的公益品牌專案，開展助學活動，助力當地社會經濟發展。同時，持續加強疫情防控，全力以赴做好「抗疫 保電」工作。 戮力同心謀發展，奮楫篤行譜新篇。面對百年未有之大變局，與利益相關方攜手共進、合作共贏， 共同締造可持續發展的未來。



建立高效管治體系



傳統電力企業向清潔低碳轉型，表面看是業務結構的調整優化。深層次而言，企業在涉足新領域、培育新產業、開闢新市場的進程中，需要體制機制改革，為轉型發展提供源動力和加速器。



中國電力以優化提升企業管控和治理體系為重點，持續完善上市公司治理和子企業董事會改革，為業務調整和優化提供現代企業制度保障。

▲ 中國電力積極開展「映山紅」公益品牌的愛心助學活動。

▲ 中國電力積極開展「映山紅」公益品牌的愛心助學活動。

因央企、香港註冊並上市的企業等多重身分，中國電力的企業管治架構不僅需要遵守適用中國大陸法律法規、國有資產監管法律法規，還要符合中國香港法律及香港聯合交易所的監管要求。該公司歷經不斷的探索和實踐，形成一個規範化的管治架構，以建立行之有效的企業管治制度。



中國電力副總裁徐薇指出，公司嚴格遵守相關法律法規和監管部門規定，逐步完善企業管治體系，除人員結構符合法律法規及上市公司要求外，董事能力、技能及經驗也力求保持多元化。同時，公司已建構由股東、董事局、董事局轄下四個委員會、管理層相互分設的管治架構，各個主體獨立運作、有效制衡、協調運轉。



此外，公司非常注重風險管理，為此建立了設有「業務、監督和支持、核證」三道防綫的風險管理架構，將風險管理與戰略目標結合，務求做到「全面、重點、動態、持續」，並定期通過風險管理委員會研究釐清公司營運的全面風險指標體系，根據企業內外部環境變化，鎖定重大風險因素，監督管理層在日常經營活動中承擔持續管控風險的責任，構建「審慎、進取、負責」的風險文化，保證企業達成高品質及可持續發展。

▲ 中國電力於「2021最佳企業管治及ESG大獎」的企業管治獎項類別，榮獲H股公司與其他中國內地企業組別「評判嘉許」大獎。

為回應社會對ESG（環境、社會及管治）愈趨關注， 中國電力一貫高度重視可持續發展，上市以來持續披露公司在ESG方面作出的努力和取得的成績，更先後獲得香港會計師公會第20屆最佳企業管治大獎非恒指成分股特別提名獎、第8屆全球企業可持續競爭力高峰論壇可持續資訊披露卓越企業獎、香港經濟日報2020年-2021年度傑出ESG企業獎等。



配合國家政策發展 實現「低碳賦能美好生活」



中國電力的發展策略新布局與國家政策發展高度一致。「第26屆聯合國氣候變化大會」於2021年11月初在英國格拉斯哥召開，中國向全世界展現了負責任的大國形象，維護多邊共識，聚焦務實行動，加速綠色轉型；及至十九屆六中全會於11月8日至11日在北京召開，會議通過《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》中，有關生態文明建設的部分，再次明確「力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和的莊嚴承諾」。



基於「碳達峰」和「碳中和」是國家未來發展方向，對整個能源行業、社會發展、產業結構都會產生系統性的深刻影響和巨大的變化，中國電力深信，在實現「雙碳」目標的大背景下，ESG的投資趨勢，將會繼續呈現強勁增長趨勢。而在「3060」目標下，電力企業的清潔化、智慧化轉型亦勢在必行，中國電力正大力發展清潔能源，同時積極開拓儲能、氫能、綠電交通等新領域。



循兩大方向推展綠色低碳



中國電力主要循兩個方向推進綠色低碳發展，也就是清潔低碳能源和綠色新興產業的「雙輪驅動」。中國電力稱，公司一方面大力發展光伏、風電、水電、生物質能等清潔低碳能源，這是「主賽道」，「雖然競爭會非常激烈，但是我們會全面發力，當中主要的策略是通過擴大『朋友圈』，與同業及產業鏈上下游企業攜手建設以新能源為主體的新型電力體系。截至目前，公司於今年已落地1000萬千瓦光伏風電項目，鎖定資源超過2000萬千瓦，在談風光項目資源超過3000萬千瓦，實現『落地一批、鎖定一批、儲備一批』的良性循環。」賀徙說道。



同時，中國電力積極構築儲能、氫能、地熱能、綠電交通、綜合智慧能源、鄉村振興等綠色新型產業。今年，公司旗下綠電交通板塊啟源芯動力、儲能板塊新源智儲、鄉村振興板塊中電農創、地熱能板塊新源蘊能等一批新興產業專業公司組建並快速發展，其中儲能電站今年內達至增量1GWh，明年預計增至3-5GWh。



以清潔能源取代傳統火電



此外，中國電力亦於近年備受談論的氫能領域進行布局，例如為冬季奧運會配套建設北京市第一座具備70兆帕加氫能力的加氫站和綠電制氫裝置，而冬奧延慶氫能巴士亦已投入服務。在鄉村振興方面，中國電力也成立了專門的公司，以「綠色能源+現代農業」的模式，切入縣域開發和鄉村振興。預計綜合智慧能源佔比將逐步增加，估計到2025年，綜合智慧能源收入佔比可望超過25%。

▲ 中國電力在北京綠色冬奧的示範項目——中關村延慶加氫站。

「對公司而言，另一項重要改變在於原則上不會再增加煤電總量，代表我們有序退出落後產能，堅定不移走綠色低碳發展的道路，這樣，公司的盈利能力和抗風險能力會大大增加。」賀徙引述。截至2021年10月底，中國電力擁有和受託管理的發電裝機容量4965萬千瓦，其中清潔能源佔比54.73%，成為香港市場首個成功由火電轉為清潔能源為主的上市公司，在環境保護、社會責任和公司管治方面踐行使命責任，為社會貢獻力量、為股東創造價值，真正能夠讓綠色能源走進千家萬戶，讓天更藍、水更綠、環境更優美，實現「低碳賦能美好生活」。



(特約)