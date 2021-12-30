【帶你睇盤】屯門兩房上車盤　400幾呎賣550萬　單位同時放租　月租1.25萬

屯門北部一帶的私人屋苑樓價親民，雖然出入要駁車，但入場銀碼細。今次介紹的單位為屯門盈豐園2座中層G室，實用面積417平方呎，兩房間隔，現叫價550萬元，單位亦同時放租，月租1.25萬元。

資料顯示，盈豐園位於屯門北良德街9號，即輕鐵建生站及田景站之間，出入需要駁車。屋苑於1993年2月入伙，建有2座住宅大廈，提供600個單位，實用面積由367平方呎起，至最大513平方呎。

單位相

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放盤單位 屯門盈豐園2座中層G室（物業編號：AN225514） 實用面積 417平方呎 間隔 兩房 叫價 550萬元 賣點 裝修企理 、會所設施、配套齊全、升值之選

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