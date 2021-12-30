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【帶你睇盤】屯門兩房上車盤　400幾呎賣550萬　單位同時放租　月租1.25萬

股樓投資 17:51 2021/12/30

分享：

屯門北部一帶的私人屋苑樓價親民，雖然出入要駁車，但入場銀碼細。今次介紹的單位為屯門盈豐園2座中層G室，實用面積417平方呎，兩房間隔，現叫價550萬元，單位亦同時放租，月租1.25萬元。 

資料顯示，盈豐園位於屯門北良德街9號，即輕鐵建生站及田景站之間，出入需要駁車。屋苑於1993年2月入伙，建有2座住宅大廈，提供600個單位，實用面積由367平方呎起，至最大513平方呎。 

單位相

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股 

放盤單位 屯門盈豐園2座中層G室（物業編號：AN225514）
實用面積 417平方呎
間隔 兩房
叫價 550萬元
賣點 裝修企理 、會所設施、配套齊全、升值之選

【iM Cafe】美股升港股Sink 2022年仲炒唔炒港股？ 

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/32RK2lS

註︰ 

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。 

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。 

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撰文 : 黃卓賢

盈豐園 祥益地產 上車盤

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