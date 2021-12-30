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【Bitcoin】馬斯克化身偵探　「或許知道比特幣創辦人中本聰真身」

Hot Talk 17:04 2021/12/30

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【Bitcoin】馬斯克化身偵探　「或許知道比特幣創辦人中本聰真身」

被公認為比特幣（Bitcoin）創辦人中本聰（Satoshi Nakamoto）的身份一直神秘。特斯拉（Tesla，美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）表示，他或許知道中本聰是誰。馬斯克在Podcast中表示，他懷疑加密貨幣專家Nick Szabo最有可能就是中本聰，因為Nick Szabo似乎比其他人對比特幣背後的想法更了解。

馬斯克指，雖然Nick Szabo本人自稱不是中本聰，但他不確定這是不是真的，因為他似乎是比特幣背後創新理念的最大推動者，他的理論似乎是創造比特幣的基礎，只要看看比特幣推出前創意理念的演變，看看是誰寫了這些創意，就知道了。馬斯克之所以這樣說，是因為，Nick Szabo在1998年提出了一種去中心化的數字貨幣比特幣黃金（bit gold），被廣泛視為比特幣的先驅。

外界估計中本聰持有約100萬枚比特幣，以比特幣最新價格約4.7萬美元，「中本聰」身家約有470億美元，較馬斯克財富約2784億美元相比，仍有相當距離。

PayPal聯合創辦人今年也曾猜測比特幣創始人中本聰真身，可見【下一頁】

Nick Szabo一直是外界猜測「中本聰」熱門人選，有研究團隊曾指，Nick Szabo的作品和中本聰所寫的《比特幣白皮書》語言上的相似之處多得不可思議，其他可能的作者都沒有這麼吻合。 另外，Nick Szabo亦曾公開談論比特幣和區塊鏈技術的歷史，但他一再否認自己是比特幣背後匿名發明者的說法。

不過，馬斯克亦表示他並不認為比特幣創辦人背後的身份有什麼意義，因為名字只是一個附加在想法上的名字，並不意味著什麼。

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數碼貨幣 比特幣 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 馬斯克

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