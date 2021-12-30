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【中國富豪】內地十大科企富豪身家今年縮水6200億　兩人比馬雲更傷（附列表）

16:58 2021/12/30

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【中國富豪】內地十大科企富豪身家今年縮水6200億　兩人比馬雲更傷（附列表）

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中國年內強力監管科技企業，連同美國收緊中國企業上市，中資科網股今年表現較2020年大為遜色，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 都股價大跌。彭博億萬富豪指數顯示，中資科企十大富豪2021年財富縮水約800億美元（約6239億港元），阿里巴巴年內屢破底，令馬雲財富蒸發近1000億港元，但拼多多（美：PDD）黃崢、小米 （01810） 雷軍身家縮水程度較馬雲更差。

十大中資科企富豪財富年內縮水約4分之1，但總額仍達2583億美元（約20,143億港元）。

不論以跌幅或縮水金額，拼多多創始人黃崢損失均是最大，受累拼多多股價年內跌近7成，今年3月宣布退任董事長的黃崢財富，財富縮水達429億美元，佔原有財富三分之二。

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41歲黃崢今年3月急流勇退 辭董事長、CEO後要去做什麼？可見【下一頁】

跌幅排名第二的是雷軍，小米今年智能手機出貨量雖曾升上全球第二，不過小米年內股價累跌近一半，而且雷軍宣布捐出價值22億美元的持股，回應內地「共同富裕」口號，令他年內財富大減46%或145億美元。同樣因捐出股份而令身家明顯縮水的有美團王興，王興年內宣布捐出23億美元持股。

馬雲自去年螞蟻集團上市觸礁後，行事轉得低調，阿里巴巴屢遇上不利消息，年內財富雖減少126億美元，位列縮水榜第3位，但按年跌幅24.9%，較百度 （09888） 創辦人李彥宏跌幅溫和，也和美團王興、京東劉強東跌幅相若。

騰訊年內股價雖然不復往年勇，但跌幅相對溫和，馬化騰、前執董張志東身家跌幅也較溫和，縮水不足兩成。

小米雷軍不再擁有慈善機構「雷軍基金會」控制權 其B股持股量降至9.12%，可見【下一頁】

王興179億元「不同權」股份股轉為B類股份，可見【下一頁】

字節跳動張一鳴再一鳴驚人　財富超馬雲媲美馬化騰

逆市造好的就有網易 （09999） 丁磊，受惠股價年內力保不失，丁磊財富也大致平穩。

相對一眾上市科企估值大跌，社交平台抖音、TikTok母企字節跳動保留私人企業地位，反令創辦人張一鳴財富處避風港。據軟銀集團今年一份文件中的估值計算，年內宣布交出CEO職務的張一鳴年內財富增加195億美元，相當於按年增78%，躍升至445億美元，超越馬雲，僅次馬化騰的463億美元。

張一鳴據報離任字節跳動董事會主席 CEO梁汝波接任，可見【下一頁】

逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備【按此即睇】 

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