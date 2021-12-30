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【強積金】制度實施以來年率化淨回報率4.3%　積金局：擬進一步提升基金回報及收費透明度

Hot Talk 16:09 2021/12/30

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積金局主席劉麥嘉軒在網誌撰文，指上任後重點工作之一是繼續檢視強積金制度。

積金局主席劉麥嘉軒在網誌撰文，透露本港強積金總資產值按年增長6%，又指上任後重點工作之一是繼續檢視強積金制度，並稱積金局會配合政府修改法例，便利強積金投資於中央政府及內地政策性銀行債券。

劉麥嘉軒引述數據指，截至今年11月底，本港強積金總資產值約1萬1千7百億元，按年增長6%。其中，扣除收費及費用後的淨回報超過3900億元。自強積金制度在2000年實施以來，年率化淨回報率為4.3%，高於同期的1.8% 通脹率。

她又表示，積金局在今年1月批出構建和營運積金易平台的合約，並於3月成立積金易平台公司。立法會在10月通過《2021年強制性公積金計劃（修訂）條例草案》（《條例草案》），為積金易平台的運作提供法律基礎。劉麥嘉軒指，積金易平台項目的構建明年「進入直路」，屬關鍵時刻。積金局月底剛展開了為期半年諮詢，接觸未來用家，收集他們對正在設計中的平台用戶介面的意見，務求打造一個簡單易用、切合大眾所需、一站式的公共電子平台。

繼續檢視強積金制度

劉麥嘉軒又稱，上任主席後另一項重點工作是繼續檢視強積金制度，並在計劃成員利益為先的前提下，探討改善空間，當中包括進一步提升基金回報及收費的透明度，幫助計劃成員選擇物有所值的強積金基金，以及促進強積金投資更多元化。

另外，今年10月施政報告提及政府與積金局會研究措施，便利強積金基金投資於中央政府及內地政策性銀行債券，財經事務及庫務局局長較早前已公布相關措施詳情。劉麥嘉軒指，積金局會全力配合政府進行法例修改，以落實有關便利措施。

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