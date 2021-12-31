【職場熱話】打工仔第一天上班 全公司同事竟是Last Day 人工加4成應否辭職？

小型公司的好處是升遷速度快，更可以全方面學習，但如果你第一天上班，亦是有些同事最後一天上班，你會怎麼辦？最近有網民在討論區發文，指剛入職的新公司規模不大，只有5名同事，昨天（29號）上司與2位同事一起食「welcome lunch」歡迎樓主，在下午4點上司向他說了一個驚人消息，令他措手不及，並詢問其他網民意見。據了解，樓主的薪水由2萬，加至2.8萬。

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按圖了解更多，樓主經歷：

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【職場熱話】新入職畢業生被老員工欺負 不足一年便辭職 事後強勢回歸揭驚人身份 【下一頁】

此貼文一出，引來網民熱議，他們覺得這份工作疑似陷阱居多，「老闆多好都無用啦！難道一個人完成3個同事的工作嗎？」、「第一天上班就辭職，就知甚麼事。辭不辭職自己心裡有數啦！」、「工作量失衡導致骨牌式辭職」

另外，有些網民搞笑諷刺：「上班一天即升做經理。」、「上班第一天即變老屎忽。」、「你就好啦！第一天上班有這麼多散水餅吃。」、「2.8萬可以做第二把交椅？」

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責任編輯：陳頌潔