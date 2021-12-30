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【港元定存】港元定存高息選擇多 跑贏年內樓價升幅

16:06 2021/12/30

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面對高樓價、高通脹，幸而不少港元定期短存息撼贏樓價。

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2021已屆尾聲，謹祝追息族於新的一年回報遠勝往年。正因現已進入年末壓軸煞科周，港銀普遍休戰，本周首4天暫僅得兩間大小行出招，小米 （01810） 牽頭的虛擬銀行天星（AirStar Bank）昨天（12月29日）減3個月及半年港元定期存款年息0.1厘，新息率3個月報0.8厘，半年為0.7厘。至於花旗則作新年第一擊，把3個月港元定存年息0.8厘的截止期，從原本明天（31日）到期順延至2022年1月8日。

展望2022年，觀乎1個月拆息今天（30日）在年結前不升反跌至不足0.19厘，在超低息的大環境下，業界預期明年初的定存加息戰轉趨克制，存息先低後高，憧憬明年底經濟顯著復甦令貸款漸增，屆時高息吸存出路才較多。

【收息股攻略】2022年港股何去何從？溫傑教你如何入手【按此即睇】  

1個月港元定存息最高5厘【下一頁

回顧今年港元定期存款的市況，主戰場在3個月或以下的短存，令破頂息頻現，不少特惠息在牌面上更跑贏樓價，畢竟差餉物業估價署昨公布本港首11個月的樓價及租金皆約升3%，反觀3厘或以上定期存款選擇多，但須注意3大要訣，第一，附帶條件多：舉冠絕全城的10厘年息港元定存計劃為例，玩法較另類，大眾銀行推名為「定期‧按揭」雙重賞計劃，合資格客戶可參加大抽獎，頭獎是3個月港元定存享10厘年息，名額有3個，如以存款上限20萬元計，芾內賺息約5000元；二獎是3個月港元定存年息8厘，同樣以廿萬元封頂，而3獎是6個月港元定存年息6厘，限額是10萬元。可是，以上超高息須獲批100萬元按揭貸款，以及存入50萬元全新資金等條款，難惠及普羅大眾。而中銀香港 （02388） 7天港元定存年息4厘，則須兌換資金。

第二，高息尾班車：如富邦3個月港元定存年息6.88厘、恒生 （00011） 7天港元定存年息5.5厘，以及滙豐（HSBC）旗下交易薈1個月港元定存年息5厘，皆作最後召集，只餘1天限定。

第三，存款設上限：再舉滙豐上述5厘息的存款計劃為例，要求指定理財戶須參加股票獎勵計劃，如以存款上限400萬元計，期內賺息逾1.6萬元。此外，集友7天港元定存年息有5.8厘，允個人及公司客戶參與，且以500萬元封頂，合資格大戶可速賺約5500元利息。

 港元定存罕現10厘高息【下一頁

另方面，綜觀港元定存的高息榜，現時7天港元定存年息以集友的5.8厘居首，1個月港元定存年息以滙豐的5厘奪冠。而富邦則囊括港元定存中長息榜冠軍，旗下3個月港元定存年息6.88厘，半年期港元定存年息報0.9厘，以及一年港元定存享0.85厘，三存期皆稱霸高息榜。

不過，再三提醒一眾存戶，市面不少特惠息普遍於今年底到期。展望2022年，市料面對通脹及加息周期的主旋律，同業若推破頂息，相信一如既往，須同時光顧其他理財產品、又或全新客戶等連串綑綁式服務，暗藏明蝕暗賺的玄機。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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